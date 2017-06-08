Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения

08.06.2017 08:35

С помощью нумерологии можно не только узнать много нового о своем характере, скрытых способностях и талантах, но даже изменить жизнь к лучшему. Главное — правильно определить свое личное число удачи.

В нумерологии считаются основными числа от единицы до девятки. Для каждого из них определена своя сфера влияния, которую нужно учитывать. Нельзя просто взять и присвоить себе любое понравившиеся число: для этого существует специальный расчет, который поможет вам определить счастливые дни и достичь цели.

Как применять числа удачи

Благодаря расчету по дате рождения можно найти свое счастливое число, которое отвечает за возможности человека. Говоря буквально, цифры удачи применяются в практической сфере жизни, помогая управлять обстоятельствами и менять судьбу.

Люди давно используют знания нумерологии как средство обретения успеха. Обладая ими, вы откроете дверь в светлое будущее. Достаточно лишь определить свои счастливые дни и прибегать к их помощи в некоторых случаях:

при определении даты трудоустройства, поездки, встречи;

при заключении сделки, финансового договора, контракта, брака;

при выборе номера телефона, квартиры, машины;

при сдаче экзамена:

при крупных ставках, вложениях, покупках.

Высчитываем число удачи

Вам потребуется ручка, листок бумаги и дата вашего рождения, все числа которой необходимо сложить. Для удобства опирайтесь на пример, который мы вам предоставим. В итоге должно получиться однозначное число, поэтому расчет производите до конца. Например, вы родились 24.01.1987, следовательно: 2+4+0+1+1+9+8+7=32=3+2=5. Получается, что ваших числом удачи является пятерка. Подробное толкование цифры расскажет, в чем конкретно вас ожидает успех, а ее производные укажут на дни, в которые вам будет сопутствовать везение.

Нумерологическая характеристика и счастливые дни

Число 1. Помогает людям обрести лидерские качества, с помощью которых можно оказывать влияние на окружающих. Единица благоволит новым делам, проектам и идеям. Ее производные и ваши счастливые дни — 1, 10, 19, 28. В этот период успешнее всего проходит открытие бизнеса, заключение браков, возвращение долгов.

Число 2. Ваше жизненное счастье заключается в создании семьи, чему и благоприятствует двойка. В окружении близких людей вам будут не страшны любые невзгоды, а вот одиночество может сыграть с вами злую шутку. На это число следует возлагать большие надежды, особенно это касается людей, неуверенных в правильности своего выбора. Удачными днями можно считать 2, 11, 20, 29.

Число 3. Возвышенная цифра, обладающая сакральной силой. Покровительствует людям, потерявшим жизненные ориентиры, помогает обрести веру и выказывает поддержку в трудных ситуациях. 3, 12, 21, 30 числа вы можете рассчитывать на удачу, которая поможет в построении новой судьбы и избавит от чужого вмешательства.

Число 4. Накладывает на своего обладателя сдержанность, неподкупность и справедливость. Помогает людям принимать взвешенные решения, держать свое слово и стремиться к самосовершенствованию. Числа 4, 13, 22, 31 удваивают возможность обрести счастье.

Число 5. Символизирует любовь и обучение. 5, 14 и 23 — дни, когда следует погружаться с головой в изучение чего-то нового или назначать свидания, способные изменить вашу личную жизнь. Пятерка способна бросить вызов излишней скромности и неуверенности в себе. Обычно люди под ее покровительством счастливы в браке и имеют огромные возможности на рабочем поприще.

Число 6. Шестерка помогает людям быть лояльными, никогда не унывать и считаться с другим мнением. Обычно обладатели цифры 6 достигают успехов чужим трудом. К наделенным изворотливостью, коммуникабельностью, расчетливостью счастье стремится 6, 15, 24 числа каждого месяца.

Число 7. Обладателям семерки в течение всей жизни улыбается удача. Это цифра счастливчика, она помогает отыскать везение и успех, особенно 7, 16, 25 числа. Благоприятствует обретению личных качеств, с помощью которых человек находит себя в жизни.

Число 8. Обладателю восьмерки часто везет 8, 17, 26 числа. Удача сопутствует с самого начала и до конца дня, независимо от того, чем занимается человек. Однако представительницам прекрасного пола следует взять на заметку тот факт, что зачатие в дни под эгидой 8 может усложнить беременность.

Число 9. Помогает людям подвести итог, избежать серьезных последствий, достигнуть желаемого. 9, 18, 27 числа следует мобилизовать силы на окончание чего-то важного. Энергия, исходящая от девятки, способна помочь выгодно закрыть текущие дела. Однако все новое в эти дни терпит поражение и рискует закончиться не в вашу пользу.

Источник: dailyhoro.ru