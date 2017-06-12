Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!

12.06.2017 08:12

Все что вы излучаете, формирует вашу реальность. Хотите вы того или нет. И слова здесь не исключение.

Слова – это выраженные мысли. Но слова не могу передать всей многогранности нашей мысли, и подчас ее простой смысл. И этот выраженный искаженный смысл волей-неволей начинает влиять на наши собственные мысли. Не только ваши мысли влияют на ваши слова, но и ваши слова влияют на ваши мысли.

Попробуйте выбросить из своего лексикона ненужные, низковибрационные слова и наблюдайте как изменяется ваша жизнь! Предлагаю начать вот с этих слов:

1. «Долг»

Вы никому ничего не должны и Вам никто не должен. Часто долгом подменяются искренние чувства. Любите, потому что вы любите, а не потому что должны. Заботьтесь о ком-то, потому что Вы этого хотите, а не потому что вы «должны». Делайте что-то потому что Вы выбрали и хотите это делать, а не потому что Вы «должны». Чем чаще произносите это слово, тем больше ограничиваете себя…

Конечно, может быть не просто сразу отказаться от привычных нам слов. Попробуйте вместо «должен», говорить «было бы неплохо…», «было бы замечательно, если бы…» или « я буду рад, если ты предпочтешь это…» и т.п.

2. «Вина», «виноват»

Никто ни в чем не виноват. Вы в том числе. Перестаньте в чем-то винить себя и других. Нет ошибок и грехов. Есть только опыт.

3. «Жалеть», «жалость», «сожаление»

Прислушайтесь даже к этим словам. Они же только и делают, что ЖАЛят. Когда Вы жалеете себя, вы чувствуете себя жертвой, и ею и оказываетесь. Когда жалеете других поощряете их состояние жертвы. Многие опускаются до жалости к кому-то, потому так они могут почувствовать себя «выше» других или «хорошими». Жалеть можно разве что букашку, а близким людям СОЧУВСТВУЮТ. Когда же ты о чем-то сожалеешь, то, во-первых, упускаешь настоящий момент, во-вторых, обесцениваешь свой опыт.

4. «Жертва», «жертвовать»

Про жертву вроде всем и так уже ясно. Однако, второе слово используется куда чаще. «Я пожертвовал…», «пожертвование». Да перестаньте жертвовать! Жертва не приводит ни к чему благому. Если вы отдаете что-то (не обязательно материальное) с чувством отрыва от себя, с чувством жертвы, с чувством «какой я герой!», ты вы несете низкие вибрации, пагубно действующие на вас и на принимающего ваш «дар».

С этого момента больше не жертвуйте. «Оказывайте поддержку» (каким либо благотворительным или любым понравившимся вам проектам). Да и зачем «жертвовать», если можно «поДАРить»?

5. «Сострадание»

Казалось бы, что такого в этом слове. А вы посмотрите на него. Когда вы соСТРАДАЕТЕ вы также поражаетесь в пучину страданий другого человека, ничем ему не помогая и увеличивая «общее страдание». Не соСТРАДАЙТЕ. Сочувствуйте! Чувствуете разницу? К тому же сострадать могут многие, а вы пробовали соРАДОВАТЬСЯ?

6. «Стараться»

Еще одно гадкое слово, которое позволяет снимать ответственность за свою жизнь. Не старайтесь, а делайте и вершите!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на vera-giana