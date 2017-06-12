Все рубрики раздела
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!
Все что вы излучаете, формирует вашу реальность. Хотите вы того или нет. И слова здесь не исключение.
Слова – это выраженные мысли. Но слова не могу передать всей многогранности нашей мысли, и подчас ее простой смысл. И этот выраженный искаженный смысл волей-неволей начинает влиять на наши собственные мысли. Не только ваши мысли влияют на ваши слова, но и ваши слова влияют на ваши мысли.
Попробуйте выбросить из своего лексикона ненужные, низковибрационные слова и наблюдайте как изменяется ваша жизнь! Предлагаю начать вот с этих слов:
1. «Долг»
Вы никому ничего не должны и Вам никто не должен. Часто долгом подменяются искренние чувства. Любите, потому что вы любите, а не потому что должны. Заботьтесь о ком-то, потому что Вы этого хотите, а не потому что вы «должны». Делайте что-то потому что Вы выбрали и хотите это делать, а не потому что Вы «должны». Чем чаще произносите это слово, тем больше ограничиваете себя…
Конечно, может быть не просто сразу отказаться от привычных нам слов. Попробуйте вместо «должен», говорить «было бы неплохо…», «было бы замечательно, если бы…» или « я буду рад, если ты предпочтешь это…» и т.п.
2. «Вина», «виноват»
Никто ни в чем не виноват. Вы в том числе. Перестаньте в чем-то винить себя и других. Нет ошибок и грехов. Есть только опыт.
3. «Жалеть», «жалость», «сожаление»
Прислушайтесь даже к этим словам. Они же только и делают, что ЖАЛят. Когда Вы жалеете себя, вы чувствуете себя жертвой, и ею и оказываетесь. Когда жалеете других поощряете их состояние жертвы. Многие опускаются до жалости к кому-то, потому так они могут почувствовать себя «выше» других или «хорошими». Жалеть можно разве что букашку, а близким людям СОЧУВСТВУЮТ. Когда же ты о чем-то сожалеешь, то, во-первых, упускаешь настоящий момент, во-вторых, обесцениваешь свой опыт.
4. «Жертва», «жертвовать»
Про жертву вроде всем и так уже ясно. Однако, второе слово используется куда чаще. «Я пожертвовал…», «пожертвование». Да перестаньте жертвовать! Жертва не приводит ни к чему благому. Если вы отдаете что-то (не обязательно материальное) с чувством отрыва от себя, с чувством жертвы, с чувством «какой я герой!», ты вы несете низкие вибрации, пагубно действующие на вас и на принимающего ваш «дар».
С этого момента больше не жертвуйте. «Оказывайте поддержку» (каким либо благотворительным или любым понравившимся вам проектам). Да и зачем «жертвовать», если можно «поДАРить»?
5. «Сострадание»
Казалось бы, что такого в этом слове. А вы посмотрите на него. Когда вы соСТРАДАЕТЕ вы также поражаетесь в пучину страданий другого человека, ничем ему не помогая и увеличивая «общее страдание». Не соСТРАДАЙТЕ. Сочувствуйте! Чувствуете разницу? К тому же сострадать могут многие, а вы пробовали соРАДОВАТЬСЯ?
6. «Стараться»
Еще одно гадкое слово, которое позволяет снимать ответственность за свою жизнь. Не старайтесь, а делайте и вершите!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на vera-giana
Теги: Донбасс, психология, мысли, советы
- Пользователи сети "читали" тайные мысли Путина и его окружения
- Украинская певица отказалась участвовать в "Пусть говорят" из-за того, что ей не дали сказать правду
- Бутусов: "Для похорон наемного убийцы "Моторолы" власти РФ на оккупированном Донбассе заимствовали УКРАИНСКИЕ лозунги"
- В "ДНР" в День Святого Валентина "на заработки" приедут российские артисты
- Жириновский: "В сборную женатых не брать!"
- Украина не может порвать с Россией
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- Украинская звезда сделала заявление о своей секс-ориентации (ВИДЕО)08:53
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле08:48
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- СКОЛЬКО ДЕНЕГ БРАТЬ С СОБОЙ В ЕВРОПУ?08:23
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- В Кабміні анонсували запуск потягу Київ-Краків07:55
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Стало відомо, коли українці помиряться з росіянами07:30
- Київ назвав, що за міф розвінчав безвіз07:15
- Выборы во Франции: стали известны первые результаты07:03
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше