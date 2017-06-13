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Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
Вы, наверное, уже знаете, что питьевая вода с лимоном помогает пищеварению, очищает вашу систему и повышает ваш иммунитет. А вы знали, что лимон может предотвратить и вылечить рак?
Лимоны содержат фитохимические вещества, называемые лимоноиды, которые чрезвычайно полезны для нашего организма. Было доказано, что лимонин снижает уровень холестерина и болезни сердца. Более того, существуют 11 различных лимоноидов, которые способны предотвратить рост раковых клеток молочной железы. Было доказано, что лечение натуральным лимоном, в 10 000 раз эффективней, чем традиционная химиотерапия
Полезные вещества содержатся не только в лимонном соке, но и в кожуре. Используя лимон в воде, мы не поучаем всех возможных витаминов. Вместо этого, сделайте себе одолжение и заморозьте ломтики лимона – это может просто спасти вашу жизнь!
Во-первых, помойте органические лимоны. Поместите лимоны в морозилку. Таким методом лимоны можно хранить в течение нескольких месяцев, что позволяет иметь свежие лимоны на все случаи.
Когда вы готовы к использованию, просто возьмите и протрите через тёрку с кожурой. Вот и всё – теперь вы будете иметь воду, которая полностью проникнута природными преимуществами для здорового наружного применения.
Этот метод может быть направлен против бактериальных и грибковых инфекций, паразитов и глистов, а также может снизить артериальное давление. Ещё он действует как естественная защита против депрессии!
В то время как традиционная химиотерапия убивает не только раковые клетки, а также ваши здоровые клетки, этот метод наружного применения, нацелен только на раковые клетки, очищая ваше тело без каких-либо побочных эффектов.
Проще говоря, нет никаких причин, чтобы не заморозить ваши лимоны! Вы можете не только насладиться вкусной едой и приправленной водой, но вы будете чувствовать себя здоровыми, зная, что вы, естественно, помогаете предотвратить рак молочной железы, высокое кровяное давление, депрессии и инфекций. Это может просто спасти вашу жизнь!
Источник justfun.su
Теги: Донбасс, рак, лечение, лимон
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