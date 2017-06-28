Все рубрики раздела
- КПВВ Майорск: параллельные вселенные. ВИДЕО19:40
- Евроинтеграционный, антироссийский проект губит украинскую государственность19:18
- Летние опасности19:00
- Итальянская «диета» поможет стать стройнее и бодрее18:36
- Иван Купала - праздник волшебный и загадочный 18:18
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- Эти продукты нельзя хранить в холодильнике14:34
- "В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець10:01
- Стоимость адвокатов в «ДНР»09:03
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
Евроинтеграционный, антироссийский проект губит украинскую государственность
Вал преступности на Львовщине - индикатор ситуации по всей Украине
В условиях системного кризиса государственности имеющиеся политические структуры, которые после Майдана пришли к власти, доказали свою неспособность эффективно управлять страной, не на словах, а на деле защищать и реализовывать права граждан.
Особенно губительным для украинской государственности стал евроинтеграционный, антироссийский проект, который привел к фактической потере Крыма и войне на Донбассе. Соглашение о евро ассоциации лишило Украину восточных рынков сбыта товарной продукции. А ограничительные квоты на поставку украинской продукции в Евросоюз ударили по украинской экономике больнее, чем международные санкции в отношении Российской Федерации.
Война, коррупция, хищения бюджетных средств, уничтожения экономики и, как следствие, безработица, инфляция, рост цен и коммунальных тарифов, фактическая ликвидация социальной сферы и здравоохранения привели к валу преступности как в Украине в целом, так и в областях, в частности на Львовщине.
Нерегулярные и приблизительные (настоящее МВД после люстрации и реформ потеряло профессионализм) статистические данные вызывают глубокую озабоченность. Наблюдается катастрофический рост общей преступности в каждой области Украины.
В 2014 году зафиксировано - 529 182 зарегистрированных преступления.
В 2015 году - 565 182 зарегистрированных преступления.
В 2016 году - 592 604 зарегистрированных преступления.
Имеет место существенное уменьшение, из года в год, количества производств, направленных в суд с обвинительным актом.
Это в 2014 году - 173 311 дел.
В 2015 году - 163 795 дел.
В 2016 году - 138 330 дел.
За этот же период 2 млн. преступлений вообще не раскрыто, многие из них даже не зарегистрированы.
В 2016 году во Львовской области в суд было направлено 1739 обвинительных актов, а приговоры вынесены только в отношении 492 человек. В текущем 2017 году за первый квартал направлено 700 производств, а судебных решений получено только по 230 лицам.
Эта ситуация сложилась и продолжает иметь место на Львовщине, где были зафиксированы показатели роста уровня преступности, которые более чем в два раза превысили средние показатели по Украине. Приходится констатировать рост уголовных преступлений на 11%, что почти в два раза больше среднестатистических показателей по всей территории страны - 4,9%.
В прошлом году на Львовщине на 23% увеличилось количество преступлений средней тяжести и на 10% тяжких. В частности, на 26% возросло количество умышленных тяжких телесных повреждений, на 23% - грабежей, на 14% - угонов автотранспорта. Кражи автомобильных номеров увеличились на 142%, количество квартирных краж - на 84%.
Причин роста уровня преступности - несколько. С одной стороны, с ноября 2015 года не было нормировано ведения оперативно-розыскной деятельности, вследствие чего такая деятельность не осуществлялась вообще.
Кроме того, в подразделениях следствия и уголовного розыска национальной полиции во Львовской области зафиксирована острая нехватка кадров. Старых, опытных сотрудников в большинстве люстрировали и уволили за службу во время прежнего режима. На место уволенных пришли в большинстве своем неподготовленные активисты-революционеры или просто случайные люди с улицы. Они в силу отсутствия профессионализма не способны полноценно выполнять функции правоохранителей. Поэтому в подразделениях уголовного розыска вакантными остаются более 1000 должностей.
Аналогичная картина зафиксирована и в следственных подразделениях. Например, в Шевченковском райотделе полиции города Львова работают 9 следователей, а 32 должности в службе следствия вакантны. В Сиховском райотделе - 15 вакансий, в Галицком – 10. В городе Бориславе из 6 следователей, предусмотренных штатным расписанием, работает один. И так по всему Львову и области.
Непрофессионализм и, как следствие, бездействие правоохранительной системы - это одна сторона медали. Вторая сторона - постоянное пополнение преступного контингента новыми кадрами. Это не только профессиональные преступники. Их ряды пополняют безработные, асоциальные элементы - бомжи, алкоголики, наркоманы. В ряды преступности встает молодежь - беспризорные и дети из неблагополучных семей. Пополняют преступность и бывшие представители добровольческих батальонов. У многих из них войной на Донбассе нарушена психика.
Не гнушаются преступлениями и члены националистически-экстремистских группировок, которые считают, что им, как патриотам, все разрешено - уличные беспорядки, избиение оппонентов, незаконное вторжение в суды и помещения государственной власти и прочее.
Из недавних примеров, 30 мая текущего года, так называемые, активисты Гражданского корпуса «Азов», группировки «Сокол», «Правого сектора» и существующей на бандитские деньги партии «Свобода» ворвались в помещение Львовского областного совета и Львовской государственной администрации, применяя дымовые шашки, газовые баллончики и другие средства нападения.
В зале заседаний была травмирована журналистка телеканала «Перший Північний», которая находилась на шестом месяце беременности. Ей в голову попала дымовая шашка. Скорая увезла пострадавшую в больницу.
Экстремисты захватили государственные помещения для того, чтобы заставить областных депутатов поддержать требования, о продлении моратория на продажу земли, конфискации российского капитала в Украине и одобрения так называемого «Манифеста» националистов. Полиция при том почти не действовала, боясь «оскорбить» патриотов-налетчиков.
Это - типичная картина правового нигилизма в Украине, как следствие беспорядка и несостоятельности плутократов, получивших власть в результате майданных беспорядков.
Именно поэтому в разделе «Долгосрочная стратегия укрепления государственности и независимости Украины» программы партии «Успішна країна» указано «укрепление авторитета и возможностей силовых органов и повышение доверия к ним со стороны населения. Полиция, СБУ, Прокуратура должны обеспечить законность и неотвратимость ключевых преобразований в стране».
Источник uspishnakraina.
Теги: Донбасс, гибель, евроинтеграция, государство
- За полгода на дорогах Донетчины в результате ДТП погибли более 60 человек
- В Центре славянской культуры погиб рабочий, охрана не выпускала людей из парка (ФОТО)
- "Если бы я знал, к чему это приведет, я бы не вышел на Майдан" - Дмитрий Гордон (ВИДЕО)
- Трагедия на Луганщине: обрушилась железобетонная плита
- Сегодня "ихтамнеты" обстреляли Водяное, есть разрушения (ФОТО)
- Майдан в огне: столкновения продолжались всю ночь (ФОТО)
- Пьяные боевики устроили бойню между собой 17:54
- Боевики разбегаются как тараканы17:29
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством16:47
- Мариупольская власть не поддерживает «прозрачность». ВИДЕО16:14
- Не треба їм заважати: Бойовики "ДНР" влаштували п'яну перестрілку, є жертви15:24
- Оккупанты в панике: 200 боевиков захотели уволиться, часть сбежала13:44
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском13:21
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса11:22
- КПВВ Майорск: параллельные вселенные. ВИДЕО19:40
- Евроинтеграционный, антироссийский проект губит украинскую государственность19:18
- Летние опасности19:00
- Итальянская «диета» поможет стать стройнее и бодрее18:36
- Иван Купала - праздник волшебный и загадочный 18:18
- Пьяные боевики устроили бойню между собой 17:54
- Боевики разбегаются как тараканы17:29
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством16:47
- Телеканал «Интер» прекратил свое вещание16:30
- КПВВ Майорск: параллельные вселенные. ВИДЕО19:40
- Евроинтеграционный, антироссийский проект губит украинскую государственность19:18
- Летние опасности19:00
- Итальянская «диета» поможет стать стройнее и бодрее18:36
- Иван Купала - праздник волшебный и загадочный 18:18
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- Эти продукты нельзя хранить в холодильнике14:34
- "В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець10:01
- Стоимость адвокатов в «ДНР»09:03
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе
- Синоптики обещают бури по всей Украине