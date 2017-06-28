Евроинтеграционный, антироссийский проект губит украинскую государственность

28.06.2017 19:18

Вал преступности на Львовщине - индикатор ситуации по всей Украине

В условиях системного кризиса государственности имеющиеся политические структуры, которые после Майдана пришли к власти, доказали свою неспособность эффективно управлять страной, не на словах, а на деле защищать и реализовывать права граждан.

Особенно губительным для украинской государственности стал евроинтеграционный, антироссийский проект, который привел к фактической потере Крыма и войне на Донбассе. Соглашение о евро ассоциации лишило Украину восточных рынков сбыта товарной продукции. А ограничительные квоты на поставку украинской продукции в Евросоюз ударили по украинской экономике больнее, чем международные санкции в отношении Российской Федерации.

Война, коррупция, хищения бюджетных средств, уничтожения экономики и, как следствие, безработица, инфляция, рост цен и коммунальных тарифов, фактическая ликвидация социальной сферы и здравоохранения привели к валу преступности как в Украине в целом, так и в областях, в частности на Львовщине.

Нерегулярные и приблизительные (настоящее МВД после люстрации и реформ потеряло профессионализм) статистические данные вызывают глубокую озабоченность. Наблюдается катастрофический рост общей преступности в каждой области Украины.

В 2014 году зафиксировано - 529 182 зарегистрированных преступления.

В 2015 году - 565 182 зарегистрированных преступления.

В 2016 году - 592 604 зарегистрированных преступления.

Имеет место существенное уменьшение, из года в год, количества производств, направленных в суд с обвинительным актом.

Это в 2014 году - 173 311 дел.

В 2015 году - 163 795 дел.

В 2016 году - 138 330 дел.

За этот же период 2 млн. преступлений вообще не раскрыто, многие из них даже не зарегистрированы.

В 2016 году во Львовской области в суд было направлено 1739 обвинительных актов, а приговоры вынесены только в отношении 492 человек. В текущем 2017 году за первый квартал направлено 700 производств, а судебных решений получено только по 230 лицам.

Эта ситуация сложилась и продолжает иметь место на Львовщине, где были зафиксированы показатели роста уровня преступности, которые более чем в два раза превысили средние показатели по Украине. Приходится констатировать рост уголовных преступлений на 11%, что почти в два раза больше среднестатистических показателей по всей территории страны - 4,9%.

В прошлом году на Львовщине на 23% увеличилось количество преступлений средней тяжести и на 10% тяжких. В частности, на 26% возросло количество умышленных тяжких телесных повреждений, на 23% - грабежей, на 14% - угонов автотранспорта. Кражи автомобильных номеров увеличились на 142%, количество квартирных краж - на 84%.

Причин роста уровня преступности - несколько. С одной стороны, с ноября 2015 года не было нормировано ведения оперативно-розыскной деятельности, вследствие чего такая деятельность не осуществлялась вообще.

Кроме того, в подразделениях следствия и уголовного розыска национальной полиции во Львовской области зафиксирована острая нехватка кадров. Старых, опытных сотрудников в большинстве люстрировали и уволили за службу во время прежнего режима. На место уволенных пришли в большинстве своем неподготовленные активисты-революционеры или просто случайные люди с улицы. Они в силу отсутствия профессионализма не способны полноценно выполнять функции правоохранителей. Поэтому в подразделениях уголовного розыска вакантными остаются более 1000 должностей.

Аналогичная картина зафиксирована и в следственных подразделениях. Например, в Шевченковском райотделе полиции города Львова работают 9 следователей, а 32 должности в службе следствия вакантны. В Сиховском райотделе - 15 вакансий, в Галицком – 10. В городе Бориславе из 6 следователей, предусмотренных штатным расписанием, работает один. И так по всему Львову и области.

Непрофессионализм и, как следствие, бездействие правоохранительной системы - это одна сторона медали. Вторая сторона - постоянное пополнение преступного контингента новыми кадрами. Это не только профессиональные преступники. Их ряды пополняют безработные, асоциальные элементы - бомжи, алкоголики, наркоманы. В ряды преступности встает молодежь - беспризорные и дети из неблагополучных семей. Пополняют преступность и бывшие представители добровольческих батальонов. У многих из них войной на Донбассе нарушена психика.

Не гнушаются преступлениями и члены националистически-экстремистских группировок, которые считают, что им, как патриотам, все разрешено - уличные беспорядки, избиение оппонентов, незаконное вторжение в суды и помещения государственной власти и прочее.

Из недавних примеров, 30 мая текущего года, так называемые, активисты Гражданского корпуса «Азов», группировки «Сокол», «Правого сектора» и существующей на бандитские деньги партии «Свобода» ворвались в помещение Львовского областного совета и Львовской государственной администрации, применяя дымовые шашки, газовые баллончики и другие средства нападения.

В зале заседаний была травмирована журналистка телеканала «Перший Північний», которая находилась на шестом месяце беременности. Ей в голову попала дымовая шашка. Скорая увезла пострадавшую в больницу.

Экстремисты захватили государственные помещения для того, чтобы заставить областных депутатов поддержать требования, о продлении моратория на продажу земли, конфискации российского капитала в Украине и одобрения так называемого «Манифеста» националистов. Полиция при том почти не действовала, боясь «оскорбить» патриотов-налетчиков.

Это - типичная картина правового нигилизма в Украине, как следствие беспорядка и несостоятельности плутократов, получивших власть в результате майданных беспорядков.

Именно поэтому в разделе «Долгосрочная стратегия укрепления государственности и независимости Украины» программы партии «Успішна країна» указано «укрепление авторитета и возможностей силовых органов и повышение доверия к ним со стороны населения. Полиция, СБУ, Прокуратура должны обеспечить законность и неотвратимость ключевых преобразований в стране».

Источник uspishnakraina.