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"Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО
02.08.2017 22:44
В сети появился пронзительный пост о смерти украинских героев В сети рассказали, что кроется за термином груз 200 (убит) в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом написал известный украинский волонтер Борис Мураха на своей странице в соцсети Facebook. "Знаете, что таится за цифрой 200...? Это когда во время боя, ты слышишь вопль побратима: "Давайте сюда, он еще дышит!" – написал волонтер. "Когда разваленный УАЗ выжимает бешеную скорость и под выстрелами отчаянный шофер выводит машину из под обстрела, а фельдшера "под безумия танца" старой развалюхи-скорой пытаются сотворить чудо... и положив руку на плечо, говорят водиле: "не суетись, вот и все..." – продолжил Мураха
Источник rbc.
Теги: Донбасс, смерть, волонтер, АТО
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