Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

"Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО

02.08.2017 22:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО

В сети появился пронзительный пост о смерти украинских героев В сети рассказали, что кроется за термином груз 200 (убит) в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом написал известный украинский волонтер Борис Мураха на своей странице в соцсети Facebook. "Знаете, что таится за цифрой 200...? Это когда во время боя, ты слышишь вопль побратима: "Давайте сюда, он еще дышит!" – написал волонтер. "Когда разваленный УАЗ выжимает бешеную скорость и под выстрелами отчаянный шофер выводит машину из под обстрела, а фельдшера "под безумия танца" старой развалюхи-скорой пытаются сотворить чудо... и положив руку на плечо, говорят водиле: "не суетись, вот и все..." – продолжил Мураха

Источник rbc.



Теги: Донбасс, смерть, волонтер, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх