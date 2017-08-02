"Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО

02.08.2017 22:44

В сети появился пронзительный пост о смерти украинских героев В сети рассказали, что кроется за термином груз 200 (убит) в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом написал известный украинский волонтер Борис Мураха на своей странице в соцсети Facebook. "Знаете, что таится за цифрой 200...? Это когда во время боя, ты слышишь вопль побратима: "Давайте сюда, он еще дышит!" – написал волонтер. "Когда разваленный УАЗ выжимает бешеную скорость и под выстрелами отчаянный шофер выводит машину из под обстрела, а фельдшера "под безумия танца" старой развалюхи-скорой пытаются сотворить чудо... и положив руку на плечо, говорят водиле: "не суетись, вот и все..." – продолжил Мураха

Источник rbc.