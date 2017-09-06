ВОТ И ВСЯ ЛЮБОВЬ. Перспективы реализации путинского сценария введения миротворцев ООН на Донбасс

06.09.2017 21:15

5 сентября 2017 года президент России Владимир Путин выступил с неожиданной инициативой — ввести международных миротворцев на линию разграничения на Донбассе. «Сенсацией» данное событие стало потому, что долгое время инициатором реализации такого варианта решения донбасского кризиса была Украина. Впервые о подобной возможности Киев заговорил едва ли не после подписания очередных минских соглашений в начале 2015 года. В последний раз Петр Порошенко вернулся к данной тематике в конце августа 2017 года. В частности, во время рабочей поездки в Луганскую область 22 августа президент Украины заявил, что будет ратовать за введение миротворцев ООН в ОРДЛО на очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в Нью-Йорке осенью.

Москва долго игнорировала данное предложение, а руководители «ЛДНР» однозначно заявляли о своем неприятии подобного сценария. В Донецке и Луганске проводились различные «учения», в ходе которых якобы «простые жители» обучались методам противодействия миротворцам. И вот теперь — как гром среди ясного неба. В путинской манере, Кремль взбудоражил международное сообщество тем, что заявил о готовности в целом поддержать идею, которую ранее предлагал Киев. Что стоит за подобными заявлениями и каковы перспективы их воплощения, мы попытаемся разобраться.

Путинский стиль ведения внешней политики

На самом деле ничего экстраординарного не произошло. Как показывает опыт, вслед за громким заявлением Кремля украинское общество скоро узнает нюансы, которые полностью извращают суть и дух первоначального проекта. В период донбасского кризиса так было всегда. Весной 2014 года Россия говорила о разоружении всех незаконных формирований на территории Украины, понимая под этим «разоружение» только лишь активистов Майдана. Осенью 2014 года, настаивая на автономии ОРДЛО, Кремль говорил не о самоуправляемости восточных территорий, а об их возможности не просто влиять, а и определять внешнюю политику центрального киевского правительства. Уверен, что предложенный на этот раз сценарий также будет нести в себе столько «российского креатива», что на его реализацию вряд ли сможет согласиться не только Киев, но и его западные партнеры.

Уже сейчас видно, что развитие идеи введения миротворцев по-российски развивается по вышеназванному сценарию.

Миротворческие силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Решение этого вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР

Владимир Путин

Президент Российской Федерации

Что из этого уже ранее не слышал украинский обыватель? Все эти условия уже звучали и перед Минском-1 и перед Минском-2.

Понятно, Киев реагирует на подобные инициативы настороженно. Он прогнозируемо отрицает, во-первых, возможность прямых переговоров с так называемыми представителями Донбасса, во-вторых, выступает против присутствия в составе международного миротворческого контингента представителей России.

«В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ), не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН. В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО при поддержке, финансировании и материально-техническом обеспечении со стороны РФ», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, оглашенном во второй половине дня, 5 сентября 2017 года. В данном документе представлена официальная позиция Украины относительно инициатив Кремля.

«Обнародованная СМИ информация о заявлении Президента РФ свидетельствует об очередной попытке России, как стороны конфликта, представить агрессию внутренним украинским конфликтом и исказить саму идею и цель введения миротворческой операции, которая не будет служить достижению главной цели — установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

Украина никогда не пойдет на реализацию российского сценария, видя в нем подвох. Рассматривая подобную ситуацию, невольно вспоминается события августа 2014 года, связанные с российским гуманитарным конвоем. Тогда инициативы Путина вроде бы помочь воспринимались с большим опасением. Это неприятие и настороженность в Москве трактовалась не на пользу Украины. Мол, сумасшедшие, обезумевшие от крови каратели не хотят принять руку помощи от соседнего государства… Думаю, сегодня украинская позиция будет трактоваться в Москве подобным образом. Скорее всего, Кремль заявит, что Киев сознательно уклоняется от возможности решения донбасского конфликта, что, в свою очередь, показывает его подлую сущность. Вероятно, что данную идею российское руководство на этот раз постарается донести не только до российских граждан, но и до международного сообщества. Заседания Совбеза ООН вряд ли обойдутся без обвинений российской стороны в адрес Украины в том, что наша страна сознательно тормозит мирное урегулирование и отбрасывает уже собственные инициативы.

Реакция международного сообщества

Постоянные члены Совета Безопасности ООН также не поддержат доводы Москвы. Как представляется, ведущие державы вряд ли с ажиотажем отреагируют на московские инициативы, понимая, что это, скорее всего, мало значащая риторика для внутреннего пользования. Примечательно, что авторитетные мировые издания, несмотря на «сенсационность» заявления Путина, уже расхваченного на цитаты СМИ постсоветского пространства, не спешат сообщать о нем даже в новостных лентах. Все это говорит о том, что западное общество вряд ли ожидает какого-то прорыва в данном направлении. Первые полосы сейчас прочно заняла Северная Корея.

Кстати, о Северной Корее. Возможно, что заявление о миротворцах на Донбассе появилось не случайно. В преддверии рассмотрения резолюции Совета Безопасности ООН по данному, животрепещущему для США вопросу, Кремль дает как бы намек на то, какую цену американцы должны заплатить за то, чтобы и Россия выступила с осуждением действий КНДР. В Москве, вероятно, надеются, что озабоченные возможностью ядерного удара Ким Чен Ына американцы «пропустят» российский план развития событий на Донбассе в обмен на поддержку в корейском вопросе. Однако, реализация данного сценария будет означать, что США соглашаются с разделением мира на устойчивые зоны влияния. Вашингтон в его нынешнем статусе никогда не пойдет на такое. Перспектива восстановления Ялтинско-Потсдамской системы, как показывают события последних лет, жестко отметаются Вашингтоном и его главными союзниками.

Однако, все же предположим международные последствия, на которые рассчитывает Владимир Путин, делая свои заявления. Вероятно, тут важно отметить, что сделаны они во время саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в китайском городе Сямэни. Все вышеперечисленные державы в Москве считают основой нового, «многополярного» международного порядка. Данный союз должен стать как бы альтернативой нынешней глобальной структуре, основанной на лидерстве западного мира. В данной компании Путину важно приобрести статус миротворца. Тем более, что одна из стран-членов БРИКС — Китай — является постоянным членом Совета Безопасности ООН. В таком «междусобойчике» Москве гораздо легче убедить Пекин в правильности своей позиции по донбасскому вопросу. Впрочем, перспектива привлечения Китая на свою сторону весьма туманна. Пока КНР и США связаны крепкими узами глобальной экономики с взаимным обогащением, не стоит ожидать от китайского руководства резкой смены позиции. Китай, скорее всего, будет выступать «за все хорошее» и воздерживаться в ключевых голосованиях Совбеза ООН.

Имеет место и робкая попытка Москвы повысить международную легитимность «ЛНР» и «ДНР». В случае если российский план введения миротворцев на восток Украины будет принят к рассмотрению, с Луганском и Донецком вынуждены будут договариваться ведущие силы глобального мира, в том числе и за спиной официального Киева. Невольно приходит на ум историческая аналогия с 1945 годом, когда Иосиф Сталин пытался сделать отдельными участниками Организации Объединенных Наций все пятнадцать советских республик Советского Союза.

Таким образом, зная внешнеполитический стиль Владимира Путина, склонного к «эпохальным жестам», учитывая международную реакцию на сегодняшние российские инициативы по Донбассу, можно предположить следующее. Информационная волна, созданная российским президентом и подстегнутая изданиями России и Украины, очень быстро стихнет. Реализация российского сценария введения миротворцев будет отвергнута Киевом и проигнорирована международным сообществом в силу того, что он имеет только на одну цель — укрепление влияния России.

Источник Восточный фарватер.