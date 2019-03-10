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Ни Россия, ни Украина: астролог сообщил невероятный сценарий по Крыму
10.03.2019 07:00
Не хотелось бы...
Рано или поздно Крым перейдет под протекцию Турции.
Такое мнение выразил "Апострофу" астролог Влад Росс.
На вопрос, сможет ли Украина когда-либо вернуть оккупированный Крым, звездочёт ответил неоднозначно.
"Крым - это уже все, на нашем веку мы вряд ли увидим его в составе Украины. Максимум, в будущем это может быть нейтральная территория, которая в конечном итоге, в ХХІІ веке перейдет под протекцию Турции. Потому что, рано или поздно, Турция станет более мощным государством, чем Россия, и в итоге скажет, что вы у нас забрали этот полуостров", - убежден Росс.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, астролог, сценарий
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