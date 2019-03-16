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Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе

16.03.2019 17:52
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Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе

Президент России Владимир Путин пробудет у власти не дольше, чем до 2021 года.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал астролог Влад Росс. По его словам, к 2021 году следует ожидать изменение вектора развития Российской Федерации.

"Путин точно не дотянет дальше, чем 2021 год, потому что именно королевская комбинация звезд, которая меняет все тренды - Сатурн и Юпитер входят в зодиакальный знак Водолея, связанный с Россией, значит, стоит ожидать поворота стратегий, некоего вектора развития страны. То есть после 21 декабря 2020 года путинский режим однозначно и бесповоротно падет", - сказал он.

При этом астролог отметил, что Путин не будет пытаться захватить новые украинские земли.
"Нет, это уже в прошлом. Но 2020 год опасен, ведь Путину вообще не нужен Донбасс. Все спрашивают меня: Донбасс Россия заберет или нет, ведь там продолжают раздавать российские паспорта. Но Путину нужна вся Украина, по крайней мере, ее восточная и южная часть, чтобы полностью оккупировать море и перекрыть подход к морю нашей стране. Ему нужно, чтобы потоки воды шли из Херсонской области в Крым. Он все время будет об этом мечтать. Если он не договорится с новым президентом нашей страны, то естественно, разжигание каких-то военных конфликтов продлится весь 2020 год. Но, я думаю, после 2021 года путинский режим уйдет. То есть нам осталось недолго ждать. В 2021 году я уже не вижу войны на Донбассе", - добавил Росс.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, астролог, астрологический прогноз
 
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