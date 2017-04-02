Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится

02.04.2017 20:21

Россия развернула полномасштабную волну террора в тылу Украины и готовит серьезные планы, нацеленные на обострение военного противостояния с Украиной по всем фронтам. У страны есть один способ остановить врага - война будет прекращена в момент, когда человеческие потери России значительно превысят украинские. Об этом на собственной странице в социальной сети написал известный военный журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что подрыв крупнейшего склада боеприпасов, убийство известного российского политика Вороненкова, покушение на полковника СБУ в Мариуполе и масштабные обстрелы на фронте являются звеньями одной цепи масштабной террористической работы российских спецслужб против Украины в ее тылу.

Он отметил, что Украина не сможет уговорить Путина прекратить боевые действия, а значит нужно дать жесткий силовой ответ противнику адекватным способом - увеличить потери российских солдат на Донбассе.

Бутусов отметил, что война будет прекращена в момент, когда она станет невыгодна агрессору и человеческие потери России значительно превысят украинские.

Источник from-ua.com