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Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится
Россия развернула полномасштабную волну террора в тылу Украины и готовит серьезные планы, нацеленные на обострение военного противостояния с Украиной по всем фронтам. У страны есть один способ остановить врага - война будет прекращена в момент, когда человеческие потери России значительно превысят украинские. Об этом на собственной странице в социальной сети написал известный военный журналист Юрий Бутусов.
Он отметил, что подрыв крупнейшего склада боеприпасов, убийство известного российского политика Вороненкова, покушение на полковника СБУ в Мариуполе и масштабные обстрелы на фронте являются звеньями одной цепи масштабной террористической работы российских спецслужб против Украины в ее тылу.
Он отметил, что Украина не сможет уговорить Путина прекратить боевые действия, а значит нужно дать жесткий силовой ответ противнику адекватным способом - увеличить потери российских солдат на Донбассе.
Бутусов отметил, что война будет прекращена в момент, когда она станет невыгодна агрессору и человеческие потери России значительно превысят украинские.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, Мариуполь, СБУ, потери
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