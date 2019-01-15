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Вторжение российской армии: Ярош назвал города Украины, удар по которым Путин нанесет первым
Россия в полной мере готова начать полномасштабную войну против Украины, осуществив вторжение сразу с двух вероятных направлений.
Об этом в интервью изданию "УП" рассказал командующий подразделениями украинских добровольцев Дмитрий Ярош, рассказав о наибольшей опасности со стороны Путина в ближайшее время, передает dialog.ua.
Отвечая на вопрос о вероятности масштабной войны с Россией, Ярош ответил утвердительно. По словам комбата, Москва готова начать несколько локальных операций, подготавливая почву для дальнейшей оккупации нескольких украинских регионов на востоке и юге страны. Ярош подтвердил, что первым направлением будет Мариуполь, а вторым направлением для удара может стать Харьков. Россияне будут планировать выход с Крыма к Днепру и замкнуть украинские подразделения, которые прибывают в зоне проведения Операции Объединенных сил.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Харьков, Путин, война, Мариуполь, Днепр, вторжение, ООС
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