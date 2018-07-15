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Человек Путина назвал даты вторжения России в Украину
Российский общественный деятель и политолог, которого считают человеком президента России Владимира Путина, Сергей Марков в прямом эфире назвал даты, когда Россия открыто вмешивалась в конфликт на Донбассе.
Это заявление прозвучало в эфире программы «Час правды» на «Эхо Москвы». Видео выложил блогер Сергей Запорожский в Facebook. «По оценкам американских аналитиков, Украине нужно где-то неделю, чтобы сломить сопротивление «ДНР» и «ЛНР». Если бросить в ход боевую авиацию там, то боевой дух не поможет против боевой авиации. После этого, в результате, Россия будет вынуждена вмешаться, как она вмешалась в августе 2014 года, или в январе 2015-го», — сказал Марков.
Пользователи тут же отреагировали на эти слова человека Путина. «Зачетно слил», — пишут они.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, вторжение
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