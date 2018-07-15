Человек Путина назвал даты вторжения России в Украину

15.07.2018 15:30

Российский общественный деятель и политолог, которого считают человеком президента России Владимира Путина, Сергей Марков в прямом эфире назвал даты, когда Россия открыто вмешивалась в конфликт на Донбассе.

Это заявление прозвучало в эфире программы «Час правды» на «Эхо Москвы». Видео выложил блогер Сергей Запорожский в Facebook. «По оценкам американских аналитиков, Украине нужно где-то неделю, чтобы сломить сопротивление «ДНР» и «ЛНР». Если бросить в ход боевую авиацию там, то боевой дух не поможет против боевой авиации. После этого, в результате, Россия будет вынуждена вмешаться, как она вмешалась в августе 2014 года, или в январе 2015-го», — сказал Марков.

Пользователи тут же отреагировали на эти слова человека Путина. «Зачетно слил», — пишут они.

Источник: https://from-ua.com