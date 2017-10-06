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Какие продукты помогут при осенней депрессии
Теперь каждый сможет справиться со своим настроением и искоренить сезонную депрессию.
Диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Москвичева посоветовала в осенний период налегать на продукты, богатые витаминами группы В, магнием и кальцием. По ее словам, данные вещества одними из первых вымываются из сосудов, относящихся к нервной системе человека, из-за чего и возникает сначала упадническое настроение, постепенно перерастающее в депрессию.
Какие продукты помогут справиться с осенней депрессией?
Больше всего необходимых микроэлементов и ценных для нервной системы витаминов содержится в орехах, семечках, гречневой и овсяной кашах, бобовых, хлебе из муки грубого помола, твороге и сыре, зеленых овощах, желтках яиц, печени, рыбе, картошке, капусте, шпинате, спарже и так далее.
Получается, что перечисленные продукты должны присутствовать в ежедневном рационе питания и желательно, чтобы это был не один какой-то продукт, а несколько. Таким образом вы разнообразите свое меню и заодно позаботитесь о настроении.
Дополнительные методы борьбы с сезонной депрессией:
- уделите время своему хобби и займитесь тем, чем вы давно хотели, но не могли в силу каких-либо обстоятельств;
- спите не менее 7 часов за ночь и позволяйте себе 30-60 минут отдыхать после того, как пришли с работы;
- смотрите комедии, а не мелодрамы;
- займитесь спортом - это поможет вам "выбросить" весь негатив из головы;
- общайтесь с друзьями и близкими, устраивайте вечеринки и посиделки, которые поднимут вам настроение;
- надевайте одежду ярких или светлых тонов.
Перечислять способы, которые помогут справиться с депрессией осенью, можно очень долго, потому как их немерено. Главное - задаться целью "перестать хандрить" и все у вас получится, ведь осень - не такая уж и грустная пора, на самом деле, она яркая, свежая, бархатная и невероятно ароматная.
Психологи рекомендуют почаще бывать на свежем воздухе и ловить лучики солнца, которые обогащают организм витамином D и заметно улучшают настроение.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, депрессия, осень
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