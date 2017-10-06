Все рубрики раздела
- Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду07:50
- Думайте про зуби, коли п'єте Латте21:30
- Диетологи поделились важной информацией о грецких орехах19:15
- Выявлены уникальные свойства черного чая16:26
- Что лучше есть на завтрак, а от каких продуктов отказаться?15:30
- Боевики бьют по мирным объектам и применяют «Град»13:54
- Лучшие способы справиться с голодом09:35
- Чем опасно низкое давление и как его лечить08:55
- Медики рассказали, чем опасен для здоровья интернет-шоппинг08:47
- Лід в косметології - дешевий засіб для проблемної шкіри07:53
Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Терапевты подсказали, как быстро избавиться от симптомов простуды в домашних условиях.
Осень - сезон простуд и вирусных инфекций. Врачи предупреждают нас о том, что заболеть может каждый, особенно, если иммунитет у человека ослаблен. Сама по себе простуда не так опасна для здоровья, но ее неприятные симптомы делают жизнь невыносимой.
Есть всего семь правил, которые помогут вам быстро вылечиться, поэтому их нужно запомнить:
1. Постельный режим. Как только вы почувствовали первые признаки простуды, а именно слабость в теле, насморк, першение в горле, незначительное повышение температуры и, возможно, головные боли, тут же принимайте горизонтальное положение и тепло одевайтесь. Организм тратит силы на то, чтобы бороться с простудой, поэтому направо и налево растрачивать свою энергию не стоит.
2. Обильное питье. Это правило всем знакомо из детства. Теплая вода отлично очищает организм от токсинов и болезнетворных микроорганизмов, поэтому при простуде, как и при гриппе и ОРВИ, необходимо пить много воды.
3. Полоскание горла теплой подсоленной водой. Немногие знают, но подсоленная вода снимает отек горла, так что полоскайте ею воспалившееся при простуде горло каждые полчаса.
4. Вместо привычного чая/кофе пить травяные или ягодные целебные настои.Чай на травах принесет вам больше пользы, чем обычный. Заварите чай из смородиновых листьев, липы, ромашки, мяты, малины и пейте теплым несколько раз в день.
5. Мед заменит лекарство от кашля и боли в горле. Мед - это природный антисептик. К тому же, мед может снять воспаление в организме и очистить сосуды от токсинов.
6. Очищение носа солевым раствором. Лучше всего проблему заложенности носа или назойливого насморка решает соленая вода. Если вы будете пользоваться солевым раствором при простуде, то необходимость покупать дополнительные капли для сужения сосудов вам не понадобится.
7. Витаминизированная диета и куриный бульон. Еще наши прабабушки варили бульон на курочке при простуде и он помогал. Наверное потому, что в нем содержатся жиры и калории, увеличивающие запас энергии и усиливающие защитные функции организма.
Эти правила и методы можно использовать для лечения простуды и у взрослых и у детей.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, простуда, лечение
- Генерал оценил масштаб угрозы «русской весны» в Одессе
- Перспективы цвета хаки, или Агитатором быть опасно для жизни
- Схема щодо перевиборів провалилася: що політики придумали натомість
- У СБУ зробили заяву щодо вербування вбивці Вороненкова російськими спецслужбами
- Тиллерсон рассказал, когда улучшатся отношения между США и РФ
- Политолог: СБУ и ГПУ заставляют Ляшко войти в новую коалицию
- В КРАМАТОРСКЕ СЕРИЙНЫМ МИНЕРОМ ОКАЗАЛСЯ ПОДРОСТОК17:47
- На Донбассе открыли часть "Дороги жизни"16:00
- Донетчина ждёт инвесторов и куркулей15:15
- Камни вместо угля, или Как мариупольских пенсионерок хотели «кинуть» на топливо15:04
- Польские власти признали поставки угля из «Л/ДНР» в обход Украины14:58
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются14:48
- В Святогорске отгремел фестиваль юных журналистов14:30
- Боевики бьют по мирным объектам и применяют «Град»13:54
- Боевики «отправили на подвал» идеолага «ДНР» с женой13:48
- Сегодня утром КПВВ «Новотроицкое» попал под обстрел13:30
- Тройка лучших знаков Зодиака в постели08:26
- Украинцам рассказали, как попасть в самую засекреченную страну мира08:10
- Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду07:50
- Павло Правий: депутат, якого я поважав, став в один ряд з тимошенками-соболєвими-гриценками07:31
- Дмитрий Игнатенко возвращается в «Донбасс»07:26
- В Нацполиции раскрыли детали покушения на Авакова07:10
- На Украину надвигается сильнейший шторм22:37
- Апелляционный суд Киева запретил строительство скандальной АЗС22:18
- Ар’єв: прострочені російські консерви вибухнули під видом «патріотів»21:50
- Думайте про зуби, коли п'єте Латте21:30
- Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду07:50
- Думайте про зуби, коли п'єте Латте21:30
- Диетологи поделились важной информацией о грецких орехах19:15
- Выявлены уникальные свойства черного чая16:26
- Что лучше есть на завтрак, а от каких продуктов отказаться?15:30
- Боевики бьют по мирным объектам и применяют «Град»13:54
- Лучшие способы справиться с голодом09:35
- Чем опасно низкое давление и как его лечить08:55
- Медики рассказали, чем опасен для здоровья интернет-шоппинг08:47
- Лід в косметології - дешевий засіб для проблемної шкіри07:53
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят