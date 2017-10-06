Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

06.10.2017 07:50

Терапевты подсказали, как быстро избавиться от симптомов простуды в домашних условиях.



Осень - сезон простуд и вирусных инфекций. Врачи предупреждают нас о том, что заболеть может каждый, особенно, если иммунитет у человека ослаблен. Сама по себе простуда не так опасна для здоровья, но ее неприятные симптомы делают жизнь невыносимой.



Есть всего семь правил, которые помогут вам быстро вылечиться, поэтому их нужно запомнить:



1. Постельный режим. Как только вы почувствовали первые признаки простуды, а именно слабость в теле, насморк, першение в горле, незначительное повышение температуры и, возможно, головные боли, тут же принимайте горизонтальное положение и тепло одевайтесь. Организм тратит силы на то, чтобы бороться с простудой, поэтому направо и налево растрачивать свою энергию не стоит.



2. Обильное питье. Это правило всем знакомо из детства. Теплая вода отлично очищает организм от токсинов и болезнетворных микроорганизмов, поэтому при простуде, как и при гриппе и ОРВИ, необходимо пить много воды.



3. Полоскание горла теплой подсоленной водой. Немногие знают, но подсоленная вода снимает отек горла, так что полоскайте ею воспалившееся при простуде горло каждые полчаса.



4. Вместо привычного чая/кофе пить травяные или ягодные целебные настои.Чай на травах принесет вам больше пользы, чем обычный. Заварите чай из смородиновых листьев, липы, ромашки, мяты, малины и пейте теплым несколько раз в день.



5. Мед заменит лекарство от кашля и боли в горле. Мед - это природный антисептик. К тому же, мед может снять воспаление в организме и очистить сосуды от токсинов.



6. Очищение носа солевым раствором. Лучше всего проблему заложенности носа или назойливого насморка решает соленая вода. Если вы будете пользоваться солевым раствором при простуде, то необходимость покупать дополнительные капли для сужения сосудов вам не понадобится.



7. Витаминизированная диета и куриный бульон. Еще наши прабабушки варили бульон на курочке при простуде и он помогал. Наверное потому, что в нем содержатся жиры и калории, увеличивающие запас энергии и усиливающие защитные функции организма.





Эти правила и методы можно использовать для лечения простуды и у взрослых и у детей.

Источник: http://hronika.info