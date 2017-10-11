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Заплатили за уголь, а купили камни
Мариупольские сёстры-пенсионерки Дарья и Мария Гайшинец отстаивали своё право на качественное топливо.
Старушки, проживающие в частном доме, купили полторы тонны угля, заплатив за товар без малого шесть тысяч гривен. Для пожилых женщин эта сумма солидная - больше, чем пенсия обеих за два месяца. Чтобы приобрести топливо, бабушкам пришлось серьёзно экономить в течение нескольких месяцев. Но необходимую сумму удалось собрать, и пенсионерки приобрели уголь у того же самого частного предпринимателя, у которого покупали топливо уже несколько лет.
Сёстры заплатили за 50 мешков привезённого им угля и стали перетаскивать покупку в сарай. Скоро пенсионерки обнаружили, что половина содержимого - камни. «Как этим топить можно? Деньги мы заплатили честно, а нас обманули, выходит», - в растерянности рассуждали бабушки.
В надежде разрешить проблемную ситуацию, пенсионерки позвонили на предприятие, где приобрели такой неудачный уголь. «Деньги за товар я возвращать не буду! Он уже списан. Если у вас есть там какие-то камушки, привозите их сюда, я взвешу их и на этот вес могу вам дать уголь», - заявил менеджер предприятия, добавив при этом, что заказчицам нечего рассчитывать, что камни заберёт автомобиль фирмы, поскольку у него свободных машин нет. Другими словами, представитель предприятия дал понять бабушкам (возраст одной - 81 год, возраст другой - 87 лет), что они сами должны доставить поставщику мешки с камнями.
Пожилые женщины вызвали полицию, о чём и сообщили несговорчивому менеджеру. Буквально через несколько минут старушкам перезвонил директор предприятия, который сказал, что в течение часа на адрес заказчиц будет отправлена машина. «Наши ребята всё заберут и вернут деньги», - заверил директор, пояснив, что «нам скандал не нужен».
Несмотря на то, что данная история разрешилась благополучно, у сестёр Гайшинец настроение невесёлое. Им по-прежнему нужно где-то купить уголь на зиму. И хотя объявлениями о продаже угля в Мариуполе пестрят столбы и заборы, пенсионерки не знают, где именно приобрести топливо. Они опасаются, что могут вновь попасть к недобросовестному предпринимателю.
«Сейчас, в преддверие холодов, в таком положении практически все жители частного сектора, у которых печное отопление, и в Мариуполе, и в близлежащих сёлах. Уголь, который частники реализуют населению, добывается разными способами и некоторые из них очень мутные. Сейчас уголь - это проблема. И нельзя здесь винить только предприятия, торгующие углём. Много зависит и от поставщиков, от их честности. Всякие есть и предприятия, и поставщики. Есть такие «фирмачи», которым лишь бы деньги заработать. И неважно, каким способом. Неважно, что от их непорядочности могут пострадать люди, причём люди небогатые», - пояснил корреспонденту «Донбасса» работник одного из предприятий, торгующих углём в Приазовье, назвавшийся Владиславом.
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото Николая РЯБЧЕНКО.
Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, уголь, камни
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