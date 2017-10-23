Все рубрики раздела
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Чому шкідливо багато спати?07:00
- Правда и мифы о здоровом питании22:15
- Какие ошибки мы совершаем во время принятия душа21:30
- Как побороть усталость без лекарств20:50
- 7 болезней, которыми можно заразиться через поцелуи 16:30
- 8 cпособів заснути без проблем10:10
Любовная совместимость имен
Как же часто люди ошибаются при выборе своей второй половинки. А кто-то долгое время посвящает поиску идеального спутника жизни. Решить сердечный вопрос и найти подходящего человека для создания серьезных отношений в наше время очень легко.
На борьбу с несправедливостью судьбы встали астрология, нумерология, хиромантия и другие эзотерические науки, позволяющие заранее узнать любовную совместимость мужчины и женщины. Предлагаем вам определить, подходите ли вы и ваша вторая половинка друг другу по имени. С помощью совместимости имен можно легко выявить будущее любой пары.
Чтобы проверить совместимость имен в любви, вам потребуется взять ручку и листок бумаги в клеточку. Напишите свои полные фамилию, имя и отчество. Каждая буква должна находиться в отдельной клеточке. Под своим именем напишите ФИО своего любимого человека так, чтобы первая буква его фамилии начиналась под первой буквой вашей фамилии, первая буква имени — под первой буквой вашего имени и так далее. Приведем пример с двумя именами:
И В А Н О В А М А Р И Я И Л Ь И Н И Ч Н А
П Е Т Р О В С Т Е П А Н О Л Е Г О В И Ч
Совместимыми имена являются в следующих случаях:
- Если большинство букв в вертикальном ряду совпадают по принципу гласная-согласная. В приведенных выше именах это, к примеру, первые буквы фамилии (И и П).
- Если есть совпадения букв в вертикальных рядах (к примеру, О и О).
- Если количество букв в имени, фамилии и отчестве мужчины и женщины примерно одинаковое (допускается разница не более одной буквы). В приведенном примере фамилия женщины на одну букву больше, чем фамилия мужчины — это говорит о хорошей совместимости в любви.
- Если фамилии, имена и отчества начинаются с гласных букв или согласных. В данном примере совпадают только буквы имени.
- Если в ФИО мужчины есть хоть одна буква, которая в большом количестве встречается в ФИО женщины. В приведенном случае, наиболее часто в ФИО женщины встречается буква И. Она присутствует в отчестве мужчины — это хороший знак.
По этим критериям и можно определить любовную совместимость в паре. Если в во всех приведенных параметрах расчета совместимости ФИО в паре совпадают, то этот союз можно считать счастливым и крепким. Но даже одно совпадение указывает на хорошую совместимость.
Если же ни по одному параметру имена не совпали, то это свидетельствует о дисгармонии в паре. Такой союз вполне может быть долгим и крепким, вот только партнеры не будут понимать друг друга, что в конечном счете это приведет либо к расставанию, либо, вполне возможно, к невыносимому браку.
С помощью данной методики расчета совместимости по имени, можно определить и характер отношений. В паре главенствовать будет тот, у кого больше букв в ФИО. Равноправие царит в тех парах, где примерно равное количество гласных букв. Чем меньше гласных букв в ФИО, тем меньший вес в союзе будет иметь человек.
Совместимость по имени позволит вам определить будущее ваших отношений и сделать соответствующие выводы. Конечно, не стоит всецело доверять данному расчету. Помните, что даже самые разные по характеру люди могут счастливо прожить друг с другом не один десяток лет. Вот только судьба их будет постоянно испытывать на прочность и на силу чувств. Партнерам в таких союзах приходится подстраиваться друг под друга и долго искать общий язык. Если же в паре хорошая совместимость, то влюбленным намного легче создать счастливый брак. Их семейному благополучию ничего не сможет помешать. Какой путь выберите вы, решать только вам
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, имя, совместимость
- На вопросы отвечает юрист. Часть 219
- Ксения Собчак готова разорвать своих двойников (ФОТО)
- В оккупированном Снежном установили бюст погибшему российскому журналисту и присвоили его имя школе (ФОТО)
- Донецкий национальный университет будет носить имя Василя Стуса
- Донецкому национальному университету официально присвоено имя Василия Стуса
- Главный аэропорт страны может носить имя великого украинца (ВИДЕО)
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті19:50
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка17:00
- "Украл телефон у тещи, занял денег у соседей и пропал", - Сеть поразил случай белорусского наемника "ДНР": после Донбасса обворовал семью друга в России и сбежал 14:50
- На Донбассе женщину зарезали из-за ревности14:10
- Киевляне покажут в Мариуполе микроскопический зоопарк13:50
- В Покровському районі збільшилося поголів’я свиней, овець та корів13:30
- В МАРИУПОЛЕ РЕМОНТИРУЮТ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КАРДИОЦЕНТРА13:10
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал 11:10
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Як щури з корабля: Саакашвілі стрімко втрачає соратників – політолог08:42
- Покойного Бенни Хилла обвинили в домогательствах08:30
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- Людство попередили: до Землі летять величезні НЛО08:15
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Восстановление суверенитета Украины на Донбассе: Парубий рассказал о сроках принятия Закона07:45
- ЧТО ПРИНЕСЕТ ПАЦИЕНТАМ МЕДРЕФОРМА?07:31
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Чому шкідливо багато спати?07:00
- Правда и мифы о здоровом питании22:15
- Какие ошибки мы совершаем во время принятия душа21:30
- Как побороть усталость без лекарств20:50
- 7 болезней, которыми можно заразиться через поцелуи 16:30
- 8 cпособів заснути без проблем10:10
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ