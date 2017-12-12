Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака

12.12.2017 06:38

Думаете в чем встретить Новый год? Астрологи уже знают ответ. Вот какие цвета принесут удачу разным знакам Зодиака в 2018 году. Эксперты расскажут, в чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и угодить Желтой Земляной Собаке.

Подготовка к новогодней ночи подразумевает тщательное обдумывание праздничного образа. Важно не только привлечь внимание гостей, но и порадовать покровительницу наступающего года. Исходя из вашего Знака Зодиака вы сможете правильно подобрать одежду, которая подчеркнет ваши достоинства и привлечет счастье и удачу.

Новый год считается одним из самых красивых и загадочных праздников. Люди готовятся к нему заранее, ведь необходимо обдумать не только подарки и организацию новогодней ночи, но и свой образ. Не забывайте, что ваш внешний вид должен понравиться и вам, и хозяйке 2018 года.

Уже скоро мы попрощаемся с Огненным Петухом и встретим новую покровительницу — Желтую Земляную Собаку. Кажется, что цвет наступающего года намекает нам на необходимость желтого в нашем образе. Однако важно учитывать и вашу зодиакальную принадлежность. Так вы сможете выделиться из толпы и подчеркнуть свой характер, а следующий год станет для вас благополучным.

Овен

Огненному Знаку необходимо выглядеть ярко, поэтому Овнам прекрасно подойдут красные оттенки. С их помощью вы сможете привлечь удачу, а энергия этих цветов придаст вам дополнительных сил, благодаря чему следующий год может стать для вас более продуктивным. Представительницам прекрасного пола подойдет романтический образ: коктейльные шелковые платья розовых, коралловых и желтых оттенков. В таком наряде вы будете выглядеть очень женственно, а ваш внешний вид будет уместным для новогодней ночи.

Телец

В течение жизни Тельцы постоянно чем-то обеспокоены, и даже незначительная мелочь может вызвать у них негативные мысли. Во время празднования Нового года вам необходимо чувствовать себя спокойно, поэтому вам подойдет одежда голубых или синих оттенков. Эти цвета обладают успокаивающим эффектом, и в новогоднюю ночь уже ничто не заставит вас нервничать или переживать, несмотря на то, что праздничные хлопоты могут вывести из себя даже спокойного человека.

Близнецы

Представители этого Знака обожают привлекать внимание. Их явно смутит, если на празднике они будут сливаться с окружающими людьми. Чтобы избежать подобной неприятности, разнообразьте свой образ золотыми и серебряными аксессуарами. Во-первых, драгоценные металлы привлекают удачу и богатство, поэтому следующий год не принесет вам разочарования. Во-вторых, с их помощью вы сможете добиться желаемого эффекта и на протяжении ночи будете притягивать восхищенные взгляды гостей.

Рак

Романтичная натура Раков является их главной отличительной чертой, и даже в образе ее необходимо подчеркнуть. Для этого выбирайте одежду нежно-розовых, желтых и небесных оттенков. Исключите строгие платья и костюмы. Струящиеся и легкие платья придадут вам шарм и изящность. Мужчинам подойдут свободные рубашки, которые не будут сковывать движения. Не забывайте, что на празднике вы будете веселиться, поэтому нужно чувствовать себя свободно. Если вы хотите подчеркнуть характерную для вас загадочность, вам подойдет оригинальная карнавальная маска.

Лев

Яркая натура и горячий нрав эксцентричного Льва не должны остаться незаметными. Обязательно подчеркните свои качества в праздничном образе. В этом вам поможет ярко-красная одежда и золотые аксессуары. Красный цвет характеризует вашу силу и уникальность. Золото символизирует роскошь. С помощью такого союза вы сможете выделить царственность своего Знака и ваше превосходство над другими. Самый приятный комплимент для Льва — это восхищенные взгляды окружающих людей.

Дева

Представители этого Знака Зодиака любят выглядеть роскошно и изысканно. Поэтому вам подойдут изумрудные, золотистые и шоколадные оттенки. С их помощью вы привлечете богатство, а ваши планы будут успешно реализовываться. Не переборщите с аксессуарами. Не забывайте, что даже самый красивый наряд можно испортить огромным количеством бижутерии. Если вы хотите дополнить ваш образ, то выбирайте дорогие украшения, желательно из драгоценных металлов.

Весы

Для этих представителей зодиакального круга подойдут любые оттенки синего, ведь именно этот цвет в 2018 году принесет Весам удачу. Чтобы порадовать покровительницу года, можно дополнить образ меховыми изделиями. Ни в коем случае не используйте в образе леопардовые раскраски. Всем известно про вражеские отношения между собаками и кошками. В следующем году рекомендуется полностью отказаться от кошачьей символики, чтобы не настроить против себя новую хозяйку.

Скорпион

Этому Знака Зодиака свойственна неординарность, поэтому и наряд должен быть оригинальным. Важно использовать в образе красный, коралловый или оранжевый цвет. Именно яркие оттенки зарядят вас энергией на весь год. Избегайте вызывающих нарядов. Если вы хотите привлечь внимание, придайте костюму уникальность и шарм с помощью красивых аксессуаров. Слишком глубокие декольте и чрезмерно короткие платья окружающие могут воспринять превратно.

Стрелец

Представители этого Знака Зодиака обладают смелостью и любят привлекать внимание. Не удивительно, если в новогоднюю ночь вы захотите устремить на себя взгляды окружающих людей. В 2018 году вам принесет удачу фиолетовый цвет — желательно учитывать это при выборе новогоднего наряда. Если в следующем году вы хотите добиться успеха, то в качестве аксессуара используйте головной убор. Это может быть оригинальная шляпа, а женщины могут приобрести тиару, чтобы придать своему образу царственный вид.

Козерог

Очень часто Козероги представляют свою жизнь мрачной и скучной. Чтобы придать своему образу больше легкости и жизнелюбия, отдайте предпочтение зеленым, желтым и небесным оттенкам. Чтобы выглядеть оригинально, наденьте платье или костюм зеленого цвета и украсьте его цветами. Такой творческий подход оценят не только ваши гости, но и новая покровительница.

Водолей

Желтый — главный цвет 2018 года. Однако Водолеям он еще и принесет удачу. Представители этого Знака Зодиака обладают сильной харизмой, а их яркая индивидуальность является предметом обсуждения. Не обращайте внимание на завистников, а наоборот, подчеркните достоинства своего внутреннего мира с помощью броской одежды и дорогих аксессуаров. Золотое украшение станет не только красивым дополнением к вашему образу, но и сильным оберегом, который в новогоднюю ночь защитит вас от людей с дурным глазом.

Рыбы

Водные Знаки отличаются от других своей загадочностью, особенно это характерно для Рыб. Эти представители зодиакального круга обычно обладают творческой натурой, что поможет создать оригинальный образ и отличиться от остальных. Если вы хотите подчеркнуть свою таинственность, вам подойдут голубые, фиолетовые и серебряные цвета. С их помощью вы сможете чувствовать себя комфортно и порадуете покровительницу 2018 года.







Источник kakzachem