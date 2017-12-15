Как лечить острый ринит в домашних условиях

15.12.2017 20:00

Эти советы могут пригодиться каждому в зимний период.



Острый ринит - это насморк, являющийся симптомом воспаления слизистых оболочек носа. Обычно, ринит возникает на фоне вирусных заболеваний, но иногда он может появиться, как отдельный недуг, не имеющий связи с ОРВИ и гриппом.



Из-за чего возникает острый ринит?



Насморк так или иначе появляется у людей со сниженной иммунной функцией организма. В носу могут активизироваться патогенные микроорганизмы, провоцирующие воспаление.



У людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей ринит появляется гораздо чаще, чем у тех, кто подобными недугами не болеет.



Инородное тело, попавшее в носовую полость, тоже может стать причиной острого ринита, как и последствие полученных ранее травм носа.



Аллергены и химические вещества, с которыми человек сталкивается, также часто вызывают насморк, как и вирусные заболевания.



Как лечить ринит в домашних условиях?



Если при насморке у вас сильно закладывает нос из-за отечности, то логично будет применение сосудосуживающих капель, но прежде, чем закапывать нос, посоветуйтесь с врачом.



Для того, чтобы быстрее вылечить острый ринит, больному нужно включить в рацион витаминизированные продукты питания, а также аскорбиновую кислоту. Эти методы благотворно воздействуют на иммунную систему, за счет чего увиличивается защитная функция организма и человек быстрее выздоравливает.



Как только насморк появился, медики советуют делать ножные ванночки, обладающие согревающим целебным эффектом. Паровые ингаляции с эфирными маслами хвойных растений тоже отлично воздействуют на воспаленную слизистую носа и снимают отек.



Очень важно не напрягаться во время сморкания носа, потому что слизь может попасть в ухо и на фоне этого разовьется отит.



Несколько раз за день нос следует промывать солевым раствором - это процедура, которая увлажняет, успокаивает и очищает слизистую носовой полости, а еще способствует устранению отека.



Человек может легко спутать причину ринита и лечить не то, что требуется, поэтому при появлении острого ринита следует сразу же обратиться к врачу, который обнаружит возбудителя воспалительного процесса в носу и подскажет, как лечиться.

Источник: http://hronika.info