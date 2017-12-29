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Лишить Украину родительских прав
Этот текст был впервые опубликован в апреле 2013 г. и продолжает оставаться актуальным в 2017 г. В принципе его актуальность бессрочна до тех пор, пока изложенная в нём идея не будет реализована на практике.
Родителей, которые не обеспечивают своим детям надлежащие условия жизни и уровень воспитания, лишают родительских прав, а детей передают организациям, способным о них позаботиться.
Так и украинское государство должно быть лишено родительских прав, поскольку показало себя несостоятельным в обеспечении и защите прав, свобод и экономических интересов своих граждан. Граждане Украины должны быть переданы под юрисдикцию и опеку международных гуманитарных организаций, а потом усыновлены другими государствами, которые доказали свою родительскую квалификацию.
Если же молодой организм, достигнув совершеннолетия, оказывается умственно неполноценным, так и не приобретя способности себя обслужить, а следовательно начать самостоятельную взрослую жизнь, то ему назначают опекуна, который и заботится о нём до конца его дней.
Теги: Украина, Донбасс, родительские права
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