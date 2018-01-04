Мясная корзина за 2017 год подорожала на треть. Сколько сейчас стоит мясо?

04.01.2018 18:22

Обзор цен на мясную продукцию сделал экспертАлексей Дорошенко в Facebook

За 2017 рік індекс м’ясного кошика зріс на 36%,

Експерти Української Асоціації постачальників торговельних мереж підбили підсумки 2017 року проаналізував динаміку росту цін на м'ясо.

Всі види м’яса стали дорожчими на 28 – 67%, а саме: сало – на 67%, свинина – на 39%, яловичина – на 33% та курка в тушці – на 28%.

У минулому році свинина й яловичина додали в ціні по 28грн. за кілограм, сало – 27грн., ковбаса варена – 15грн., а курка в тушці – 12грн. Відтепер кілограм яловичини з кісткою можна купити в середньому за 116грн., свинини – за 101грн., сала – за 68грн., варену ковбасу – за 76грн., а курку – за 54грн.

Якщо в цілому оцінити вартість м’ясного кошика, тобто взяти по кілограму всіх видів м’яса, то станом на 1 січня 2018 року він коштував 415грн., тоді як рік тому його вартість становила 305грн. Тобто індекс м’ясного кошика за рік зріс на 36%.

Додамо, що останні десять днів 2017 року були спокійними для споживачів у питанні цін. Цінових коливань не спостерігалося, окрім м’яса: свинина зросла на 2,5грн. за кілограм, яловичина додала 1,6грн., а курка в тушці – 43коп. Що до свинини, то вона вперше пробила планку в 100грн. у гонитві за яловичиною. У той же час, вперше майже за рік, подешевшало сало – на 72коп. за кілограм.

Але звертаємо увагу на те, як можна жонглювати цифрами. Державному моніторингу підлягає курка лише в тушці. Найбільший виробник курятини оцінює свою долю в промисловому виробництві курятини в 55%. П’ять найбільших компаній з виробництва курячого м’яса займають 90% ринку. Тому Уряд може показати помірне зростання ціни на прикладі курки у тушці, яка зросла з березня 2017 року на 16%. За той же час філе, яке не підлягає державному моніторингу, зросло в ціні на 30%. І хоча воно ще дешевше, ніж у сусідніх країнах, але не можливо не припустити думку про можливе утримання цін на той продукт, який моніториться, заради доброї статистики. А втрати від цього компенсуються більш стрімким подорожчанням вартості інших видів курки.

У минулому році спостерігалось зростання вартості на всі соціальні продукти, окрім гречки та цукру. Так, гречка подешевшала на 10,3грн., або на 36%, а цукор – на 2,2грн., або на 15%.

Гречка була останні півтори роки переоціненою, тому попит значно впав. Збільшення ж врожаю та імпорт завершили епоху спекулятивно дорогої гречки. Що ж до цукру, то тіньовий сектор заважає державі, але допомагає споживачам. Велика доля виробництва цього продукту виробляється без сплати податків, тому виробники конкуруючі між собою готові знижувати ціни. А крім того світова кон’юктура та збільшення продуктивності в Україні штовхали ціни вниз. Цього року ми будемо ще не раз помічати, що ціни в країні зростають та знижуються за світовими тенденціями. Це пов’язано з тим, що рівень світового океану та нашого моря зрівнялися, тобто пройшло вирівнювання цін. Ми все більш стаємо частиною європейської економіки.