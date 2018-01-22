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Корисні ранкові вмивання

22.01.2018 07:07
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Корисні ранкові вмивання

Пропонуємо метод, який зробить вашу шкіру молодою та доглянутою. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я". 

Нашим бабцям не було відоме таке щастя як тональний крем чи пудра. Все чим вони могли користуватись - натуральні відвари трав. Пропонуємо вам Перейти до натуральної косметики - спершу необхідно визначити який у вам тип шкіри.

Якщо шкіра лущиться, то вмиватися краще трав’яним відваром з петрушки, липи, ромашковим чаєм. Увечері суху шкіру краще всього умивати водою з висівками. Потрібно насипати в марлю 1 ст. ложку висівок, зав’язати і занурити у воду для вмивання на 10 хвилин.

Жирній шкірі ввечері корисно влаштовувати контрастне вмивання — поперемінно холодною і гарячою водою. Закінчувати вмивання холодною водою.

Пори добре звужує настій календули. 1 ст. ложку подрібнених сухих квіток залити 2 склянками окропу, настоювати в термосі 3 години. Процідити та протирати обличчя вранці і ввечері. Зберігати в холодильнику.

Для нормальної шкіри підійде вмивання пелюстками троянд, листям мати-й-мачухи, м’яти.



Теги: Донбасс, здоровье, кожа, утро
 
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