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Как не замерзнуть в мороз

23.01.2018 20:59
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Как не замерзнуть в мороз

Чтобы не замерзнуть зимой в мороз, спасатели советуют выходить на улицу тепло одетыми, сытыми и не употреблять алкоголь. Об этом говорится в инфографике ГСЧС, опубликованной на странице МВД в Twitter.
Согласно рекомендациям, в первую очередь нужно тепло одеваться, как бы банально этот совет не звучал. Шапка, шарф и варежки также обязательны.
И ни в коем случае нельзя выходить на улицу голодными; употреблять алкоголь перед тем, как куда-то идти; нельзя пить часто и много горячие напитки, ведь от резкого перепада температуры в организме сужаются сосуды; нельзя пользоваться увлажняющими кремами, а питательный (жирный) крем наносить не позже, чем за час до выхода на улицу.



Теги: Донбасс, зима, мороз, холод, замерз
 
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