Бескровный переворот: Путину предрекли катастрофическую ситуацию

25.01.2018 20:35

Президентские выборы в России 2018 года принципиально отличаются от предыдущих выборов 2012 года; ситуация для Владимира Путина на них складывается "катастрофическим образом".

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев.

"Эти выборы не будут такой же декоративной никчемной вещью, какой они были в 2012 году, когда Путину противостоял список профессионально проигрывающих старцев, от которых никто ничего не ждал. Ни одна партия не выставила сильного кандидата – все выставили своих постаревших, потускневших лидеров, которые ни на что не претендовали. Но сейчас выборы противоположны тем", - заявил он.

По мнению публициста, "в тех выборах ставка делалась на высокую явку и на безусловную путинскую победу с солидным результатом. Причем, очень чистым, без вбросов. Сейчас ситуация для Путина складывается просто катастрофическим образом".

Как пояснил Голышев, проблема в том, что Путин стал "токсичным активом" российских элит, и персональные санкционные списки, которые будут обнародованы 29 января – дополнительное тому подтверждение.

Публицист допускает, что главу России могут сместить с поста. Он видит несколько сценариев развития событий. Один из них связан с де-факто нелегитимностью текущего срока Путина, о чем говорилось не раз. "Разумеется, это неудобный и неприятный способ отстранения от власти - объявление его незаконным президентом. Это один из вариантов бескровного или относительно бескровного, но переворота", - заметил Голышев.

Еще один вариант – позволить ему выиграть выборы, но "не убедительно, со скрипом". "Если он станет президентом, который оскандалиться на выборах, он не задержится на посту. Самое вероятное – его скорейшая отставка по собственному желанию с передачей власти Медведеву", - предположил публицист.

В этом контексте он напомнил о новом лице предвыборной гонки – коммунисте Павле Грудинине, который, по мнению Голышева, достаточно силен, чтобы, как минимум, сделать победу Путина неубедительной и, как максимум, выиграть выборы.