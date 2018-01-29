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Необычные способы профилактики гриппа
Медики перечислили дополнительные меры профилактики гриппа, которые помогут вам не подхватить вирус.
Январь подходит к концу и в Украине нет эпидемии гриппа, что, безусловно, радует, но это не повод для того, чтобы расслабляться. Вирус может разбушеваться и в феврале и даже в марте, так что пословица "кто предупрежден, тот вооружен", как никогда актуальна.
Врачи рассказали о необычных, но очень простых, способах профилактики гриппа:
Прежде, чем с кем-то встретиться, позвоните человеку. Это банальный способ поможет вам разузнать о том, нет ли у человека признаков простудного заболевания, ведь во время телефонного разговора вы услышите, если у него заложен нос или же он чихает/кашляет, а может и сам признаться, что неважно себя чувствует. Таким образом вы предупредите заражение вирусом, перенеся встречу на другой день.
Чаще заваривайте себе чай и заодно предлагайте его коллегам по работе. В горячем чае есть масса пользы. Во-первых, он усиливает кровообращение, за счет чего стимулируется иммунная система. Во-вторых, он буквально смывает с ротовой полости и горла патогенных микробов и тут же уничтожает их. В-третьих, пар горячего чая попадает на слизистые оболочки носа, тем самым ликвидируя вирусы, которые могли туда уже попасть.
Идите на работу/с работы пешком. На морозном воздухе риск заразиться гриппом резко снижается, если сравнивать его с атмосферой в автобусе, маршрутке и вагоне метро - там за что не возьмись, везде могут быть вирусы.
Читайте книги в общественном транспорте. Если вы далеко от дома работаете и пользоваться городским транспортом - необходимость, тогда запаситесь интересной книжкой и читайте ее взахлеб всю дорогу. Так вы исключите контакт с другими людьми, ведь вряд ли к вам кто-то пристанет с разговорами, соответственно, обезопасите себя от заражения вирусом гриппа воздушно-капельным путем.
Не забывайте мыть чаще руки, особенно после посещения мест общего использования, а также умывать лицо, чтобы самостоятельно не занести себе инфекцию, протерев глаза пальцами, например.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, вирус, грипп, профилактика
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