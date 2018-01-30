Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает

30.01.2018 20:45

В Украине немало граждан ждали пенсионную реформу. Она также была среди ключевых требований международных доноров: Евросоюза, Международного валютного фонда, Всемирного банка. Почему эта реформа нужна и что она предусматривает?

В первую очередь потому, что пенсионеры в основном находятся за гранью бедности в Украине. Сейчас пенсию получают около 12 млн человек. Однако, 8 млн получают минимальную выплату в 1312 грн, тогда как средняя пенсия в стране – 1800 грн.

В тоже время потребительская корзина стоит украинцам 2550 грн ежемесячно. Т.е. она больше, чем средний объем пенсии.

Другой серьезной проблемой является дефицит Пенсионного фонда Украины. В 2017 году государство должно было компенсировать 141 млрд грн за счет государственного бюджета.

По логике, в такой ситуации государство должно было бы экономить на социальных выплатах, но тяжелое социальное положение заставляет власть их поднимать, ведь пенсионеры нуждаются в средствах для выживания.

Именно для того, чтобы преодолеть тяжелое положение украинских пенсионеров, реформа предусматривает так называемое «обновление» пенсий. С начала октября 2017 года правительство Украины пересчитало пенсии для более 5 млн украинцев (около 50% пенсионеров).

Пенсии подняли в среднем на 700 грн – и это очень скромная набавка. Тем не менее, «обновление» стоило госбюджету Украины около 12 млрд грн.

Для того, чтобы избежать подобной проблемы в будущем, введут автоматическую индексацию пенсий.

Кроме того, вырастет роль социального страхования. С 2018 года достижение пенсионного возраста не будет означать автоматического предоставления пенсии. Реформа поднимает минимальный стаж, необходимый для получения пенсии – с 15 до 25 лет. А к 2028 году уже 35 лет стажа станут необходимыми. Если же человек не работал так долго, он должен будет ждать 63-х лет, чтобы рассчитывать на государственную пенсию.

В конце концов, власть попробовала найти компромисс между требованиями международных доноров и потребностями граждан. Пенсионная реформа является одним из ключевых требований Международного валютного фонда для предоставления нового транша в 1,9 млрд долларов в рамках программы займов, которая предусматривает предоставление 17,5 млрд долларов.

Но власть отказалась идти на не популярные среди населения шаги, такие как повышение пенсионного возраста или отсутствие индексации. Таким образом, только некоторые рекомендации доноров были воплощены (например, рост требований к трудовому стажу).

Несмотря на это, 49% украинцев не поддерживают пенсионную реформу.

Сейчас в Украине уменьшается часть трудоспособного населения. Средний возраст населения увеличивается. Эмиграция оставляет свои следы. Поэтому настоящий вопрос состоит в том, действительно ли пенсионная реформа сможет достичь поставленных целей, или это скорее временный компромисс между потребностью стабилизировать государственный бюджет и спасением пенсионеров от еще большей бедности.

Источник Донецкие новости.