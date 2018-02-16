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Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться
Люди имеют право отказать от проверки IMEI-кода телефона, которая практикуется сотрудниками полиции в Донецкой области. Об этом в интервью «Новостям Донбасса» заявил начальник областной полиции Николай Семенишин.
«Вы имеете право отказаться от этой процедуры», – сказал он.
По словам Семенишина, это вопрос добровольного согласия.
«Это действительно особый статус этих территорий, и мы видим, что именно благодаря превентивным мерам количество возвращенных похищенных телефонов, количество недопущенных уголовных преступлений, потому что за прошлый год почти 300 человек получили подозрение по ст. 260 “Создание или участие в незаконных вооруженных формированиях”», – добавил начальник полиции Донетчины.
Он отметил, что проверка IMEI-кодов продолжится.
«Указанная работа на блокпостах будет проводиться, потому что мы несем ответственность за безопасность и те граждане, которые считают что эта проверка мобильного телефона для них недопустима – абсолютно мы это понимаем. Это их право», – заявил Семенишин.
Теги: Донбасс, телефон, проверка, отказ, блокпост
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