Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс

17.02.2018 13:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс

Президент Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, отметив в разы увеличение цены для российских военных в случае попытки обострить конфликт на Донбассе.

Об этом сообщается на странице Петра Порошенко в социальной сети. Президент выразил благодарность США за помощь в противодействии российской угрозе и увеличению обороноспособности Украины, передает "Диалог.UA". США преданы делу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, при этом отмечен значительный прогресс Украины в реформах армии, обороны и безопасности. По мнению Порошенко, последние решения американской администрации стали важным сигналом Москве о неприемлемости попыток эскалации конфликта на Донбассе, а также о тяжелых последствиях и в разы увеличения цены для российских военных в случае попытки обострить конфликт.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Пентагон, Сирия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх