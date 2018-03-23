Симптомы порчи и как их определить

23.03.2018 09:50

В нашем мире живут самые разнообразные люди. К сожалению, далеко не всех, кто нас окружает, имеет добрые человеческие качества. Даже в кругу достаточно близких друзей могут отыскаться недоброжелатели и завистники, которые так и норовят подпортить вам.

И если кто-то ограничивается мелкими пакостями, то есть и такие, кто охотно обращается к тёмным силам за помощью.

Вне зависимости от того, верите ли вы в порчу или сглаз или нет, но этому негативному воздействию могут подвергнуться многие. Это изрядно портит жизнь, приводит к долгим болезням, зависимостям, а порой даже и летальному исходу. Конечно же, чёрная полоса бывает у всех, но сглаз или порча имеет свои явные проявления:

1. Если у вас появились беспричинные проблемы со сном. Вы постоянно мучаетесь от повторяющихся кошмаров.

2. Странные заболевания, которые не поддаются диагностике.

3. Вас избегают и сторонятся домашние животные

4. Всякое дело, за которое вы бы не брались заканчивается провалом.

5. Вы чувствуете постоянный страх и чувство тревоги

6. Вас преследуют неудачи

7. Плохое самочувствие в храмах, а также когда находитесь рядом с освящёнными вещами.

8. Вас преследуют странные неприятные запахи, причину которых вы не в силах определить.

9. Депрессия, апатия к жизни, мысли о суициде.

10. Странные находки возле порога или дома. Например чужие иглы, булавки, волосы, различные верёвки с узлами и т.д.

Не теряйте бдительности! Чтобы противостоять негативному воздействию необходимо прежде всего закалять веру и силу своего духа. Например, сходите в церковь, помолитесь, если необходимо — обратитесь за помощью к священнослужителю.

Источник: https://from-ua.com