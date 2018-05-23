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Чтобы проверить свою щитовидку, вам нужен только градусник
Мало кто об этом знает, но еще 50 лет назад ученый Брода Отто Барнс обнаружил, что температура тела - отличный индикатор того, как работает ваша щитовидная железа, сообщает lifter со ссылкой на The Big Riddle.
Есть только один нюанс: температуру тела нужно мерить сразу после пробуждения, еще в кровати.
Барнс заметил, что ненормальная температура по утрам - первый признак воспалительного процесса в щитовидной железе. А сейчас все знают, что если этот орган нашего тела работает неправильно, проблем не оберешься!
Все, что вам нужно - это градусник. Вот что нужно делать:
- Подготовьте его лучше заранее, еще до отхода ко сну. Ртуть на нем должна застыть на отметке никак не выше 35 градусов.
- Как только проснетесь, сразу засуньте градусник в подмышечную впадину. Пусть он пробудет там дольше обычного - 10 минут.
- Запишите результат. Помните, что правильно он называется так: "утренняя базальная температура". Нормальный ее диапазон: от 36,5 С° до 36,8 С°.
Вот как трактовать результаты:
- Если ваша температура - от 36,5 С° до 36,8 С°, значит, со щитовидной железой все в порядке.
- Если ваша температура по утрам ниже 36,5 С°, значит, у вас гипотиреоз. Это значит, что щитовидная железа работает не так активно, как должна. Вероятно, именно поэтому вы испытываете симптомы хронической усталости, депрессии, часто страдаете от простуды и проблем с памятью и концентрацией. В наиболее запущенных вариантах можно наблюдать и выпадение волос.
- Если же утренняя базальная температура выше 36,8 С°, значит, у вас гипертиреоз. Это когда щитовидная железа активничает сверх нормы. Скорее всего, в организме есть какой-то сильный воспалительный процесс. Т.е. вы болеете и не лечитесь!
Помните, что для "чистоты" результатов нужно повторить процедуру как минимум три раза подряд в три разных дня.
Если все это время результат, не подпадающий под "норму", будет повторяться, вам нужно идти на консультацию к эндокринологу и выяснять причины своих проблем.
И еще. Если отклонение незначительное, и к врачу идти нет никаких сил, попробуйте решить проблему самостоятельно.
Главное в этом деле - правильный рацион. В нем должно быть достаточно селена, витамина А, магния и витамина В. Все эти минералы крайне важны для нормальной работы щитовидки.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, термометр, щитовидная железа
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