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Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали
Заход солнца и наступление темноты для нас, детей цивилизации, не является чем-то особенным и устрашающим. Тогда как наши предки остерегались не только выходить в это время на улицу, но и заниматься многими бытовыми вещами. Считалось, что темное время суток – период разгула нечистой силы. И поэтому надо было максимально обезопасить себя. Мы собрали список примет, которые стоит принять к сведению, чтобы сохранить в доме достаток, счастье и здоровье.
По вечерам нельзя выносить мусор. Считалось, что любая вещь, выброшенная на улице в это время, может стать основой для сглаза и порчи. А также повлиять на материальное благосостояние семьи: в доме пропадут деньги.
Нельзя по вечерам убирать в доме. Будете мыть пол, вымоете из дома любовь, счастье и удачу, так считали наши предки.
На ночь нельзя оставлять нож на столе. Это приведет к болезням и ссорам.
Нельзя оставлять на столе грязную посуду. Наши предки верили, что хозяйки так проявляют неуважение к домовому, который будет мстить. А проще говоря – забирать покой и сон.
По вечерам нельзя давать деньги взаймы и нельзя брать их в долг. Потому что если дадите в долг после захода солнца, навсегда лишитесь денежной удачи. А если сами возьмете денег, то будете до полугода в долгах, как в шелках.
Мужчинам нельзя бриться по вечерам. Потому что «наводя красоту» в это время суток, мужчины провоцируют появление проблем в интимной жизни.
Женщинам нельзя по вечерам смотреться в зеркало. Потому что это может забрать молодость и красоту, приблизив старость.
По вечерам нельзя выливать воду из купели, в которой купали грудничка. Потому что это спровоцирует проблемы со здоровьем. Лучше воду оставить до утра. А уж с восходом солнца выплеснуть ее.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мусор, приметы, суеверие, зеркало
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