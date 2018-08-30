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"Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО
Сегодня в России скончался от недуга певец Иосиф Кобзон. Артист, которому был запрещен въезд в Украину после начала войны на Донбассе, открыто поддерживал агрессию против нашей страны, политику президента РФ и неоднократно ездил на оккупированные территории с концертами. Сайт "Сегодня" вспомнил, что Кобзон говорил по Украине.
Отметим, что кроме запрета въезда в Украину, в мае текущего года Украина решением СНБО о новых санкциях лишила Кобзона всех госнаград и почестей, а также заблокировала его активы.
Кобзон об украинских санкциях: "Два года назад я сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власть с опозданием принимает какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать".
В 2017-м на сессии Славянского горсовета проголосовали за лишение российского певца звания почетного гражданина Славянска, на что он ответил: "Поэтому я заявил о том, что сам прошу снять с меня все эти звания почетного гражданина. Они опоздали со своими, так сказать, выплесками гнева. Меня это мало волнует".
Еще до начала войны, в 2012 году, Кобзон выступил против языкового закона в Украине. Он признал, что в Москве нет возможности практиковаться в украинском языке.
"Здесь нет где, несмотря на то что у нас такое крепкое Донецкое землячество, оно первое тут – в России, первое в Москве, но разговаривают все на русском. Правда, песни поем, когда собираемся вместе, украинские".
Кобзон признал, что России будет трудно справиться с оккупированным ею Крымом: "Мы взяли на себя непосильную ношу – Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли, как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы".
Что касается развязанной Россией войны на Донбассе, то Кобзон как-то предложил решение конфликта на востоке Украины, но как именно это сделать – не уточнил: "Я предложил Захарченко (главарь "ДНР") пригласить Плотницкого (на тот момент главарь "ЛНР") и Корнета ("глава МВД ЛНР") в Донецк. И я прилечу тоже. И посидеть, поговорить, что можно и что нужно сделать".
В 2016 году российский певец в День победы 9 мая нацепил георгиевскую ленту и выступил с песней про Украину-неньку.
Кобзон в Луганске (2016 год): "Мои поездки на Донбасс – это командировка, потому что я не могу назвать встречи с вами гастролями. Это зов моего сердца. Я очень рад, что приходя на концерты, вы забываете о том, в каком напряженном режиме вы живете. Желаю, чтобы луганчане чаще собирались на концерт, спектакли, праздники. Чтобы чаще просто отдыхали".
Кобзон об Украине: "Вот мне говорят – может быть, вы возьмете да помирите обе стороны? А как я буду мирить? Тех, кто на той стороне, надо лечить. Вот у меня внучки спрашивают: дед, скажи – а что вообще с Украиной? Я им отвечаю: они сошли с ума".
О Майдане-2014 в Киеве: "Майдан украинцев зомбировал, они сами стали террористами. Я ненавижу Майдан, и всех приверженцев. Нужно было объяснить народу Украины, что такое Евросоюз, куда они стремятся. Их обманули, стравили друг с другом".
Напомним, Кобзона госпитализировали еще 18 июня. Певец самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия. Уже 28 июля СМИ стало известно, что артист впал в кому.
Теги: Донбасс, смерть, Иосиф Кобзон, ненависть
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