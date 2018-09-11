Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время

11.09.2018 18:52

Урожай нынешнего года, по оценкам аграриев, не разочаровал. Однако осень готовит украинцам и ряд неприятных сюрпризов в виде повышения цен на продукты питания.

Эксперты прогнозируют, что еще до конца нынешнего года хлеб подорожает на 10-25%, пишет Сегодня.

Национальный банк Украины подтвердил свой июльский прогноз инфляции до конца года. По данным регулятора, до конца года инфляция снизится до 8,9%, а к концу следующего года будет составлять только 5%.

Основными факторами, которые не будут влиять на инфляцию в IV квартале нынешнего года, в НБУ называют ожидаемое повышение административно регулируемых цен, стойкий потребительский спрос и высокие инфляционные ожидания. Основным сдерживающим фактором инфляции в НБУ считают жесткую монетарную политику. В частности, с 7 сентября Нацбанк в очередной раз повысил учетную ставку до 18% годовых.

Урожай нынешнего года, по оценкам аграриев, не разочаровал. Однако осень готовит украинцам и ряд неприятных сюрпризов в виде повышения цен на продукты питания.

Итак, что наиболее существенно подорожает этой осенью.

Хлеб. Зерно уйдет на экспорт

Эксперты прогнозируют, что еще до конца нынешнего года хлеб подорожает на 10-25%. Для сведения: по данным Укрстата, за первую половину года хлеб подорожал примерно на 8%, а за последний год – на 18%. Но разные сорта хлеба дорожали по-разному, да и в регионах цены изменялись не одинаково. Например, эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей подсчитали, что за последний год черный хлеб подорожал в среднем в Украине на 37%, а в Киеве – на 69%. Белый хлеб в Украине за год поднялся в цене на 28%, а, например, в Запорожской области – на 42%. Будущее подорожание также может быть не одинаковым на разные сорта и в разных регионах.

Основными причинами будущего подорожания называют низкий урожай. Но не у нас, а в других странах. В Украине в этом году пока собрано примерно на 7% меньше зерновых, чем в прошлом. Но во многих странах погода подпортила урожай намного больше, чем у нас, в связи с чем экспортеры прогнозируют повышенный спрос на украинское зерно и, соответственно, высокие закупочные цены. Вслед за экспортными ценами поползут вверх и "внутренние".

Эксперты называют и массу других причин для подорожания хлеба. Повышение цен на бензин и энергоресурсы, повышение зарплат и пр. Если прогнозы сбудутся, это означает, что те сорта хлеба, которые сегодня продаются, скажем, по 2 грн, будут стоить 13-15 грн, те, которые стоят 16 – придется покупать по 18-20 грн.

Алкоголь. Водка уже почти по 90 грн

Правительство опять решило повысить минимальные розничные цены на алкогольные напитки. Соответствующее постановление было принято на заседании 5 сентября и вступит в силу уже в этом месяце (через 10 дней после опубликования).

Минимальные цены на ликеро-водочные напитки увеличатся на 12,4-12,9%, на виски, ром и джин – на 12%, на коньяк – на 6,6-9,5%, на вина – от 4,5 до 13,5%.

Стоимость самой дешевой водки составит 89,4 грн за пол-литра (сейчас – 79,55 грн, т. е. будет на 12,4% дороже). Бутылку вина емкостью 0,7 л не найдешь дешевле 42 грн (подорожание составит 13,5%), шампанского – 89 грн. Минимальные розничные цены на коньяк вырастут с 597,3 до 641,6 грн за 1 литр спирта.

Газ. Зато, может быть, стране дадут кредит

Чиновники, и эксперты уже прямо говорят о том, что цена на газ для населения вырастет в ближайшее время. Возможно, уже с 1 октября.

Министр социальной политики Андрей Рева уже даже озвучил возможную новую цену на газ: вместо 6,96 грн за куб – порядка 11 грн. То есть подорожание составит почти 60%. В то же время в НБУ прогнозирует, что цена газа повысится только на 25%.

Напомним, приведение тарифов для населения в соответствие с "европейским паритетом" – одно из тех обязательств, которые брала на себя Украина, подписывая кредитный договор с Международным валютным фондом. Выполнить его полагалось еще весной 2017 года, но в правительстве до сих пор отказываются повышать цену на газ. Однако без кредита МВФ эксперты прочат стране настолько серьезную инфляцию, что это подорожание газа покажется мелочью. Поэтому, похоже, повышать цену на газ придется.

С 7 сентября в Украине работает техническая миссия МВФ. Она пробудет здесь до 19 сентября. Не исключено, что "газовое" решение правительства появится еще до окончания работы миссии.

Газе для промышленных предприятий уже подорожал с 1 сентября. Новый дифференцированный тариф составляет 10,2 – 11,1 грн за кубометр.

Вода и отопление. Грядет новый отопительный сезон

В преддверии нового отопительного сезона повысятся также тарифы на другие коммунальные услуги, в частности на тепло и воду. Национальная комиссия по вопросам регулирования тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги практически на каждом заседании дает разрешения региональным энергокомпаниям и водоканалам на изменение тарифов в сторону повышения.

Тарифы на тепло для населения в каждом регионе разные, и подорожание также не одинаковое. Например, в Запорожье тариф для населения на сегодняшний день составляет 1001,79 грн/Гкал, а повысится до 1025,95 грн/Гкал, т. е. на 2,5%. "Ровнотеплоэнерго" пока поставляет тепло населению по 1040,89 грн/Гкал, но на ближайшем заседание НКРЭКУ планируется утвердить повышенный тариф – 1233,72 грн/Гкал. Таким образом, подорожание тепла в этом регионе может составить уже 18,5%.

Подорожание воды в разных регионах составит в среднем 12-13%.

Молоко и овощи. Подорожание продолжится

По прогнозам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, осенью "борщевой набор" прибавит к цене 30%.

"Можно сказать, что сегодня по борщевому набору мы находимся на ценовом дне. Овощи будут значительно расти в цене. Если мы до конца года будем видеть инфляцию на уровне 8%, то подорожание овощей ожидается на 30–40%", – говорит Алексей Дорошенко.

Также прогнозируется повышение цен на молочную продукцию примерно на 10%. Причинами называют сокращение поголовья скота, подорожание кормов и пр.