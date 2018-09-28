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Осторожно! Эти привычки "убивают" зрение

28.09.2018 09:45
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Осторожно! Эти привычки "убивают" зрение

Ученые назвали 8 привычек, которые вредят глазам.

В наше время все больше людей сталкиваются с проблемой ухудшения зрения. 

Множество медиков и ученых пытаются предостеречь людей от этого, однако не все знают, что же портит наше зрение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на uagolos.

В связи с этим ученые назвали 8 привычек, которые вредят глазам. Ими являются:

1. Плавание - люди, которые любят купаться в различных водоемах и бассейнах и знают, что этот вид спорта положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, а также позволяет поддерживать мягкая мышцы в тонусе. Однако многие не знают, что глаза во время плавания очень уязвимы к попаданию на их поверхность различных бактерий и хлора, которым чистят воду во многих бассейнах.

2. Использование туши и накладных ресниц - девушки стараются всегда выглядеть неотразимо, но они редко обращают внимание на срок годности туши или накладных ресниц. А зря, просроченная косметика может привести к инфекции глаза, после дает очень неприятные последствия.

3. Отказ от диагностики глаз - мало людей любить посещать врачей, а тем более делать ежегодную диагностику зрения, хотя эта процедура не занимает много времени. Диагностика глаз помогает на ранней стадии определить заболевание и эффективно с ними бороться.

4. Частый просмотр телевизора, смартфона или долгое сидение за компьютером - даже современные экраны телевизоров, смартфонов и компьютерные мониторы излучают вредные для клеток глаза лучи, которые сильно уменьшают количество фоторецепторов, что в дальнейшем сказывается на остроте зрения.

5. Курение - одна из самых вредных привычек может навредить не только легким и сердечно-сосудистой системы, но и глазам. Курение сильно повышает риск катаракты.

6. Отказ от солнцезащитных очков - Солнце дает сильное ультрафиолетовое излучение, которое обжигает сетчатку глаза, качественные солнцезащитные очки решают эту проблему.

7. Сидение под вентиляторами или кондиционерами - в жаркую погоду эти предметы используются почти у каждого дома. Однако не все знают, что они могут вызвать сухость поверхности глаза, а также инфекционные заболевания.

8. Частое использование глазных капель - исследователи утверждают, что эти медикаменты иногда приводят к обратному эффекту и только вредят глазам, так что лучше не злоупотреблять их использованием.


Человек всегда был сильно зависима от остроты зрения, поэтому нужно следить за своими глазами и не бояться посещать офтальмога.



Теги: Донбасс, здоровье, зрение, привычка
 
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