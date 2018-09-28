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Осторожно! Эти привычки "убивают" зрение
Ученые назвали 8 привычек, которые вредят глазам.
В наше время все больше людей сталкиваются с проблемой ухудшения зрения.
Множество медиков и ученых пытаются предостеречь людей от этого, однако не все знают, что же портит наше зрение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на uagolos.
В связи с этим ученые назвали 8 привычек, которые вредят глазам. Ими являются:
1. Плавание - люди, которые любят купаться в различных водоемах и бассейнах и знают, что этот вид спорта положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, а также позволяет поддерживать мягкая мышцы в тонусе. Однако многие не знают, что глаза во время плавания очень уязвимы к попаданию на их поверхность различных бактерий и хлора, которым чистят воду во многих бассейнах.
2. Использование туши и накладных ресниц - девушки стараются всегда выглядеть неотразимо, но они редко обращают внимание на срок годности туши или накладных ресниц. А зря, просроченная косметика может привести к инфекции глаза, после дает очень неприятные последствия.
3. Отказ от диагностики глаз - мало людей любить посещать врачей, а тем более делать ежегодную диагностику зрения, хотя эта процедура не занимает много времени. Диагностика глаз помогает на ранней стадии определить заболевание и эффективно с ними бороться.
4. Частый просмотр телевизора, смартфона или долгое сидение за компьютером - даже современные экраны телевизоров, смартфонов и компьютерные мониторы излучают вредные для клеток глаза лучи, которые сильно уменьшают количество фоторецепторов, что в дальнейшем сказывается на остроте зрения.
5. Курение - одна из самых вредных привычек может навредить не только легким и сердечно-сосудистой системы, но и глазам. Курение сильно повышает риск катаракты.
6. Отказ от солнцезащитных очков - Солнце дает сильное ультрафиолетовое излучение, которое обжигает сетчатку глаза, качественные солнцезащитные очки решают эту проблему.
7. Сидение под вентиляторами или кондиционерами - в жаркую погоду эти предметы используются почти у каждого дома. Однако не все знают, что они могут вызвать сухость поверхности глаза, а также инфекционные заболевания.
8. Частое использование глазных капель - исследователи утверждают, что эти медикаменты иногда приводят к обратному эффекту и только вредят глазам, так что лучше не злоупотреблять их использованием.
Человек всегда был сильно зависима от остроты зрения, поэтому нужно следить за своими глазами и не бояться посещать офтальмога.
Теги: Донбасс, здоровье, зрение, привычка
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