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30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать
Ежегодно 30 сентября православная церковь отмечает День памяти святых мучениц Веры, надежды, Любови и матери их Софии.
В давние времена именинницы праздновали день Ангела три дня подряд, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели. Считалось, что девочка, родившаяся в этот день, обладает немалой мудростью, способна создать в доме уют и принести благополучие.
Именинницам принято дарить ладанки и иконы с изображением Веры, Надежды, Любови или Софьи. А именинницы угощают пирогами.
Что нельзя делать 30 сентября
30 сентября в народе считался несчастливым днем, поэтому никаких важных дел не начинали и в дальнюю дорогу не отправлялись
Согласно приметам, женщинам запрещено заниматься домашними хлопотами, стирать, убирать, шить или вышивать.
Запрещено выходить замуж и проводить обряды венчания в церквах - это плохая примета, считалось, что жизнь будет тяжелой у молодоженов.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, любовь, праздник, вера, приметы
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