Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям

18.10.2018 13:52

В возрасте плюс-минус 11 – 16 лет подросток находится в зависимости от родителей и вопросы эмиграции с детьми, как правило, не обсуждается.

За последнее время все больше украинцев задумываются об эмиграции в другую страну, ища там лучшей жизни, довольно часто планируя переезд всей семьей. Какие последствия такого решения в первую очередь для детей, особенно, если это подростки? С какими проблемами и вызовами предстоит встретиться семье? И как их эффективно преодолеть?

Об этом рассказала семейный психолог Наталья Гаевская.

"Дело в том, что в возрасте плюс-минус 11 – 16 лет подросток находится в зависимости от родителей и вопросы эмиграции с детьми, как правило, не обсуждается. Их ставят перед фактом отъезда", – говорит психолог и рассказывает, с какими проблема могут столкнуться родители и их дети.

Еще находясь дома, ребенок переживает вынужденный обрыв значимых отношений – родственники, друзья, одноклассники, все, что было привычным и близким придется покинуть. По приезду в новую страну у подростков далеко не сразу складываются отношения со сверстниками, что может привести к хроническому стрессу и психологических проблем следующего типа:

1. Каковы бы ни были хорошие отношения между родителями и детьми, после переезда в новую страну они меняются. Одной из причин является то, что дети видят, с какими трудностями приходится сталкиваться их родителям на пути адаптации в новой стране и не хотят придавать им еще и свои проблемы.

Особенно это касается случаев, когда родители бросаются в крайности: сосредотачиваются только на построении успешной карьеры, или активно устраивают личную жизнь, или наоборот опускают руки от бессилия интегрироваться в новое общество, переживают депрессию. В дальнейшем уже взрослой жизни это чревато укоренившимся мнением, что "за все необходимо платить", "свое счастье необходимо выстрадать" и т.д. И даже имея все атрибуты для счастливой жизни, таким детям сложно испытывать удовольствие от жизни.

В подростковом возрасте актуальным становится сравнение со сверстниками. Дополнительные конфликты могут возникать на почве неприятия родителями, например, нового стиля одежды их ребенка или новых предпочтений.

Смещение ролей родителей, а также замещение ролей также негативно влияет на отношения с детьми. Некоторые дети привыкли к тому, что их родители в эмиграции занимали высокие посты и материальное и социальное положение было довольно хорошим. Однако, часто бывает так, что в начале эмиграции родители получают социальную помощь или работают на низко квалифицированных работах и не могут в полной мере удовлетворить все потребности детей.

Дети эмигрантов, как правило, имеют более быстрый и короткий период адаптации чем их родители: они не успели состояться как личности на родине, лучше усваивают язык (в силу возрастных особенностей), им необходимо ходить в школу, что также способствует более быстрой интеграции. Часто именно они резко вырываются вперед от своих родителей и начинают занимать ведущие роли в семье в силу лучшей компетентности, по сути становясь "родителями" для собственных родителей, а также нередко пытаются освободиться от своих некомпетентных, часто немых, "древних" родителей, тем самым обостряя отношения в семье. Иногда они даже стесняются своих родителей перед новыми друзьями. Все это не способствует сплоченности семьи с целью успешной адаптации в новой стране.

2. Взаимоотношения подростка с одноклассниками. В Канаде, например, другая система образования чем в Украине, которая далеко не всегда изначально положительно воспринимается подростками из семей эмигрантов. Во-первых, потому, что уровень знаний английского языка у вновь прибывших не всегда на должном уровне, они вынуждены срочно осваивать и язык, и параллельно школьные предметы. Это провоцирует дистанцию между подростком и другими детьми в школе. Гораздо легче вообще не говорить с другими детьми из-за плохого знания языка, в конце концов подросток может оказаться в изоляции. Именно в тот период своей жизни, когда контакты со сверстниками и завоевания своего "места под солнцем" среди них выходит на первый план.

Во-вторых, в самом начале обучения у вновь прибывших подростков не такие успехи в школе, к которым они привыкли, что может привести к снижению самооценки и негативного восприятия собственного "Я".

В-третьих, несмотря на легкую учебную программу в канадских школах по сравнению с украинскими, сам процесс обучения требует большей самостоятельности и ответственности от детей и далеко не каждый является готовым к этому, особенно, когда подросток привык к тому, что "за него все решат ". Это часто приводит к фрустрации и перед подростком открывается два пути: либо научиться играть по новым правилам игры, или окончательно сбиться с пути. Именно здесь, на этом этапе очень важна поддержкой в семье, понимание родителями того, что происходит с ребенком.

3. Неправильное самовосприятие ребенка, когда он не получает достаточной поддержки от семьи, а также не пользуется авторитетом среди сверстников, может привести к снижению самоуважения и, как следствие, к проблемам с социализацией, агрессивности, девиантного поведения. Часто в зоне риска являются подростки из семей с невысоким достатком, поскольку, попадая в новую социальную и материальную среду, в них возникает внутренний конфликт из-за несоответствия уровня потребностей и уровня возможностей. Они видят много новых для себя вещей, которые им недоступны, однако, столь желанных.

Также для подростков характерно формирование идеальных представлений, они рисуют себе картину "новой жизни" в новой стране и, когда эта картина постепенно разрушается, это может вылиться в агрессивную, социально неприемлемое поведение или наоборот подавленное, а то и агрессивное поведение.

Источник : https://www.segodnya.ua