Все рубрики раздела
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Руслан Горовый о войне на Донбассе: Людей под угрозой убийства гонят из дома16:18
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
10 навязанных запретов, о которых пора забыть
Здоровый образ жизни в последнее время стал трендом, и не последнюю очередь в нём играет питание человека. О здоровых и нездоровых продуктах рассказывают на каждом телевизионном канале, печатают в каждом журнале и, конечно же, обсуждают в соцсетях. Однако не всегда понятно, правдива ли эта информация, пишет Со вкусом.
Здоровое питание обросло загадками и мифами так, что сложно найти зерно истины. Диетологи, маркетологи и просто любители высосанных из пальца сенсаций часто подают нам лживые сведения, а мы из-за этого тратим свои деньги и ухудшаем настроение, отказываясь от любимых продуктов. Пора узнать правду!
Популярные мифы о здоровом питании
1. Кофе можно пить только утром
Необязательно вы не сможете спать, если выпьете кружечку латте в любимой кофейне вечером. Всё дело в генах, а именно в гене CYP1A2: он производит фермент, который отвечает за метаболизм кофеина. Именно от него зависит, какая чувствительность к кофеину у вас будет — высокая, обычная или низкая. Если высокая — тогда, конечно, даже утренний кофе может спровоцировать бессонницу, а если низкая — хоть на ночь пейте. Но больше всего в мире тех, кому можно пить кофе за 6 часов до сна.
Мёд нельзя греть
При нагревании в мёде действительно повышается содержание условно канцерогенного гидроксиметилфурфурола. Но он далеко не на первом месте по его содержанию. Кофе, выпечка, варенье, сухофрукты, молочные продукты и натуральные соки, особенно гранатовый — везде уровень этого вещества гораздо выше, чем в мёде. Но всё равно это не критично, ведь чтобы нанести урон организму, вышеперечисленные продукты нужно есть килограммами.
Для борьбы со свободными радикалами нужно есть только определенные фрукты
Справиться с окислителями могут только определенные суперфуды — часто слышим мы от диетологов. Или от маркетологов? Антиоксиданты содержатся в любой растительной пище, включительно с картошкой, а вот их влияние на человеческий организм до конца не исследовано.
Газированные напитки — источник заболеваний ЖКТ и остеохондроза
Углекислый газ сам по себе не только не вызывает гастрит, но и помогает наладить пищеварение и даже похудеть, так как он наполняет желудок и вызывает ощущение сытости. А проблемы со здоровьем вызывает сладкая газировка, в которой содержится сахар и ортофосфорная кислота. Так что смело пейте любимую минералку!
Наш организм часто нуждается в детоксе
Конечно же, в нашем организме часто скапливаются токсины, но обычно он в состоянии справиться с ними сам, от нас требуется только вода и растительная пища. А вот производители детокс-продуктов хоть и провели масштабные рекламные кампании, но научно доказать пользу своих товаров не смогли.
Вместо поваренной соли нужно использовать полезную экзотическую
Рынок предлагает нам и морскую, и гималайскую, и иранскую, и прочие виды разноцветной соли со всех уголков мира. Но на самом деле почувствовать разницу вы сможете только в том случае, если замените розовой, черной или какой-либо другой солью не только поваренную соль, но и все остальные продукты в своем рационе. Единственная соль, которая действительно поможет вашему организму, — обычная йодированная.
Нужно исключить красное и переработанное мясо из рациона из-за того, что оно вызывает рак
Во-первых, многие путают переработанное и прошедшее тепловую обработку мясо. Переработанное — это промышленные колбасные изделия и копчености, они действительно не лучшим образом влияют на организм. А вот вареное, тушеное мясо или сочный стейк вреда не принесут. Что касается красного мяса, то оно, как и мёд, относится к списку «вероятно вызывающих рак», то есть окончательно его вред не доказан. Если очень переживаете, ограничьте его потребление до 70 г в день.
Дрожжи — искусственные, нужно заменить их закваской
Природные дрожжи использовались человечеством с незапамятных времен, поэтому со временем оно научилось выращивать их самостоятельно и приспосабливать к собственным нуждам, но никак не создавать в химической лаборатории. А закваска, которую предлагают поклонникам здорового питания, не что иное, как дрожжевые грибы. Просто их вырастили и выкормили самостоятельно, а не на предприятии.
Майонез — взрывная смесь жира и холестерина
Майонез действительно жирный продукт. Но его жирность — от 50 до 80 %, в то время как жирность оливкового или кунжутного масла, которым предлагают его заменять, — от 95 до 99 %! Что касается холестерина, его содержание в яйце невелико, так что об этом можно не переживать. Как и о консерванте Е 200, который добавляют в качественный майонез, — главное, чтобы у вас не было на него аллергии. Всем остальным подойдет домашний майонез или нежирный йогурт без добавок.
Птицу нужно готовить без кожицы
Причина всё та же: высокое содержание жира и холестерина. Хотя на самом деле кожа богата ненасыщенными жирными кислотами, которые понижают содержание вредного холестерина. Также в ней много коллагена и гиалуроновой кислоты, что помогает поддерживать в хорошем состоянии кожу, мышцы и суставы.
Как видите, многие из этих утверждений оказались мифами.
Теги: Донбасс, запрет, продукты, миф
- В Крыму запретили украинские конфеты и молоко
- ДНРовцы ввели запрет на ввоз мяса и мясных изделий из Украины
- В Украине за фальсификацию сливочного масла будут крупно штрафовать
- Молоко и алкоголь "растут" в два этапа, или Что будет с ценами в декабре?
- Выкуренная сигарета может обойтись в пять тысяч гривен
- Кабмин хочет ввести запрет на знак "без ГМО"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать22:35
- "То по привычке", - избиратели в "ЛНР" получили приглашения на "выборы" на украинском языке20:25
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества17:11
- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- "Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы15:29
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать22:35
- Врач больше не приедет: украинцев ждут радикальные перемены22:16
- Новые паспорта с 1 ноября: кто сможет получить и будут ли действовать старые21:49
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Игорь Коломойский: «Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой20:54
- "То по привычке", - избиратели в "ЛНР" получили приглашения на "выборы" на украинском языке20:25
- ОБСЕ призвала Украину усовершенствовать закон о языках19:50
- Денисова об освобождении украинских рыбаков: РФ использовала их в своей внешнеполитической игре19:36
- В Украине начнут массово закрывать аптеки, а препараты подорожают19:02
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Руслан Горовый о войне на Донбассе: Людей под угрозой убийства гонят из дома16:18
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка