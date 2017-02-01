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ДНРовцы ввели запрет на ввоз мяса и мясных изделий из Украины
Боевики «ДНР» вслед за «ЛНР» тоже ввели ограничения на ввоз мяса с территорий, подконтрольных Украине. Об этом пишут дончане в социальных сетях.
Еще пару дней назад эта мера не действовала, но уже вчера, 31 января, она вдруг появилась. При этом пока что ограничения введены только на блокпостах в Еленовке (временно оккупированная территория Донецкой области), сообщает "ДонПресс".
«На таможне Еленовке запретили ввозить мясо птицы и свинины», — пишут комментаторы.
Другие пользователи подчеркивают, что боевики заставляют выбрасывать всю мясную продукцию, включая также колбасные изделия.
«Вчера ехала моя тетя, которая рассказала, как у бабулек перед ней сумки из-за мяса шерстили. Вроде заставили выбросить», — написал один из авторов.
При этом некоторые боевики могут «корректировать» нововведение так, как это удобно им. «Мне вчера при проверки довели, что птицу, рыбу разрешено, а свинину, говядину и изделия из них запрещено», — написал дончанин. Никаких однозначных правил не существует.
По версии некоторых боевиков, запрет связан с «эпидемией» в Украине. «В Украине афреканская чума свиней) запретили продажу до 1марта)», — поясняют ситуацию дончане.
«Да нет в Украине никакой чумы. Нужно бунт устроить всем, у кого мясо, вызвать все начальство, всех. Мало издевательств, еще и в карман залезли», — возмущаются при этом пользователи.
«Нужно покупать в ДНр по 250 р, а не на Украине по 80 грн», — иронизируют жители оккупированных территорий.
«Все подтверждаю насчет продуктов. Только что из Украины через Еленовку. Перед нами 5машин -направо.Запрет даже на 1 кг свинины и колбасы. Смотрят очень тщательно. Бедные люди с колбасней бегают .Если и везете-не признавайтесь. или прячьте», — советуют проезжающие.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донбасс, запрет, мясо, продукты, ДНР, боевики, пропускная система
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