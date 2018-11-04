От депрессии к полноценной жизни - 10 советов

04.11.2018 08:38

Почему наступает такой момент, когда теряется интерес к жизни? Ответ кроется в самом человеке, в реакции на окружающий его мир. Люди закрываются от всего, что может принести им разочарование, боль, обиду. Они часто употребляют фразы «Я не хочу это видеть» или «Не желаю об этом слышать», которые несут в себе энергию разрушения. Такими установками люди перекрывают себе каналы восприятия жизни.

Как обнаружить депрессию?

Психологи называют симптомы, по которых можно идентифицировать наличие депрессии в человека:

События жизни не приносят радость;

Плохое настроение, апатия;

Человек чувствует загнанным в тупик, из которого не видит выхода;

Перестает интересоваться сексуальной жизнью;

Нежелание что-то делать физически;

Нарушается сон;

Теряется аппетит;

Неуверенность в своих силах и возможностях;

Нежелание общаться с другими людьми;

В запущенных случаях - появление суицидальных мыслей.

Как вернуться к полноценной жизни?

Если потерян всякий интерес к окружающей действительности, то психологи рекомендуют воспользоваться следующими приемами.

Полностью изменить распорядок дня. Это может быть утренняя пробежка или другой маршрут на работу. По возможности больше ходить пешком. Слушать приятную музыку во время монотонной работы. Разнообразить свое меню новыми блюдами, больше употреблять фруктов. Настроить правильный режим дня. Поменять что-то в своей внешности, например, прическу или цвет волос. Обновить гардероб красивыми яркими вещами. Поменять обстановку в доме, купить что-то новое из мебели. Желательно выбросить старый хлам из шкафов, сделать генеральную уборку. Перестать делать то, что не нравится. Вспомнить о своих увлечениях, которые приносили раньше радость, о мечтах, которые не сбылись. Проанализировать ситуацию, понять причину. Чаще смотреть фильмы жанра комедии. Смех является главным лекарством от всех болезней и проблем. Взять отпуск на работе и устроить поездку в неизвестное место или отдых на природе. Прислушаться к себе и своим желаниям. Найти в себе те скрытые негативные эмоции, которые не дают радоваться жизни на полную силу. Понять, простить и отпустить. Чтобы полюбить жизнь, необходимо принять ее со всем разнообразием, благодарить за каждый прожитый день. Так же принять себя таким, какой есть, и научиться уважать себя такого. Все события в жизни не случайны. Они отвечают на отношение человека к жизни. Так считают психологи.

Множество людей считают себя успешными и счастливыми, хотя не имею много денег и других материальных благ. Успешность человека определяется реализацией его в жизни и отношением его к тому, чем он занимается. Счастливые люди любят свою профессию, семью, друзей, они активные и целеустремленные.

Источник : http://vitamarg.com