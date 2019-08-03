Режим Путина скоро рухнет: в России пошли на крайние меры, такого еще не было

03.08.2019 10:30

Владимир Путин довел россиян до отчаяния и обрек себя на поражение

Об этом в блоге на портале «Obozrevatel» рассказал историк Андрей Зубов. Он сделал выводы из результатов последнего опроса «Левада-центра». Социологи обнаружили, что рейтинг российского президента сильно упал.

«В России каждый день растет недовольство режимом с невероятной быстротой. Включился механизм саморазрушения системы власти, когда власть совершает одно глупое, бессмысленное, для нее самой вредное действие за другим», — отметил аналитик.

В качестве яркого примера он напомнил о пожарах в Сибири. А конкретно, реакцию губернатора Красноярского края. Тот заявил: «Ничего страшного, пусть лучше выгорят леса, это естественный процесс», — чем вызвал гнев россиян.

Кроме того, сторонники Владимира Путина допустили большую ошибку на выборах в Мосгордуму. По словам Андрея Зубова, они пошли на самые подлые меры, чтобы не допустить оппозиционеров к власти. Однако не смогли скрыть свои махинации от простых горожан. Как результат — от президента постепенно отворачиваются даже самые преданные люди:

«В Москве не ожидали, что люди организуются, соберут подписи на выборы оппозиционных кандидатов. Надо было этот факт принять. Ну, было бы среди 45 депутатов Мосгордумы 5 оппозиционных. Ну и что? Но они пошли на грубейшие подлоги, которые видны абсолютно всем. Соответственно, даже самые лояльные режиму люди от него отшатываются, его осуждают».

Андрей Зубов обратил внимание, что недавние события скапливаются одно за другим, разрушая рейтинг Владимира Путина. Эксперт предсказал скорый развал всей системы, которую президент России и его окружение строили годами.

«Этот вал растет, растет каждый день – от воскресенья к воскресенью, от митинга к митингу. И я думаю, что падение этого режима совсем не за горами. Как это произойдет, я не могу сказать. Разумеется, здесь могут быть разные варианты. Но режим, безусловно, катится к гибели очень-очень быстро», — объяснил историк.

Он добавил, что правление Владимира Путина бло обречено ещё с 2013 года, но теперь недовольство россиян велико, как никогда. В 2014 году, после захвата Крыма, некоторые из них надеялись на восстановление СССР. Однако заветного улучшения не произошло, что ещё больше озлобило жителей России.

Источник: https://politeka.net