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Очень плохая ситуация: в России сильно нервничают из-за побега политика в Украину

29.01.2017 20:28
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Очень плохая ситуация: в России сильно нервничают из-за побега политика в Украину

В КПРФ выразили свое беспокойство из-за новости о том, что их бывший депутат Денис Вороненков якобы перебрался в Киев.

Об этом заявил член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, передает ТАСС.

По его словам, в партии пока что не могут связаться с Вороненковым и думают над тем, стоит ли исключать его из своих рядов.

"Связи с ним нет. Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ (все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности), - мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация", — заявил Афонин.

По информации СМИ, в декабре Вороненков перебрался в Киев вместе со своей супругой, экс-депутатом от "Единой России" Марией Максаковой.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к ГПУ, написала, что Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко" и дал показания по делу о государственной измене против Януковича. При этом издание отметило, что украинские СМИ сообщили о переезде Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, побег
 
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