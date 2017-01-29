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Очень плохая ситуация: в России сильно нервничают из-за побега политика в Украину
В КПРФ выразили свое беспокойство из-за новости о том, что их бывший депутат Денис Вороненков якобы перебрался в Киев.
Об этом заявил член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, передает ТАСС.
По его словам, в партии пока что не могут связаться с Вороненковым и думают над тем, стоит ли исключать его из своих рядов.
"Связи с ним нет. Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ (все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности), - мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация", — заявил Афонин.
По информации СМИ, в декабре Вороненков перебрался в Киев вместе со своей супругой, экс-депутатом от "Единой России" Марией Максаковой.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к ГПУ, написала, что Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко" и дал показания по делу о государственной измене против Януковича. При этом издание отметило, что украинские СМИ сообщили о переезде Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.
Источник: from-ua.com
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, побег
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