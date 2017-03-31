Внедрение в сознание украинцев тезиса о «деградации» - Кремль начал против Украины новую фазу войны

31.03.2017 09:22

Украину в ближайшее время ждет волна терактов, убийств и диверсий. Об этом пишет на glavpost.com известный прозаик, тренер по коммунакициям и политтехнолог Дмитрий Бачевский.

"Это неприятно, но не смертельно для страны, если мы правильно оценим ситуацию и поведем себя не как зверюшки, живущие рефлексами, а как разумные люди, обладающие интеллектом и самосознанием", - считает Бачевский.

Он отмечает, что в последние дни в лексиконе Кремля появилось новое слово относительно украинского государства – «деградация». Его впервые одновременно упомянули сразу несколько деятелей, включая Пескова, Жириновского и Киселева.

«Обстановка, собственно, в Украине, достаточно, скажем так, нестабильная, и она изрядно деградировала», – Дмитрий Песков.

«Деградация режима, ни к чему не способный, никаких органов государственной безопасности», – Владимир Жириновский.

«Признаки деградации буквально во всем…», - Дмитрий Киселев.

Эксперт делает акцент на том, что этот же тезис начал разгоняться и в интернете на российских площадках. Планы, судя по синхронности слов и действий нашего противника, серьезные, и кампания планируется длительная.

«Деградация» государства, по словам кремлевских спикеров, выражается, прежде всего, в неспособности украинской власти контролировать ситуацию в стране и обеспечивать безопасность граждан.

В качестве примеров приводятся «постоянные убийства в центре Киева на глазах у всех», взрыв арсенала в Балаклее, разгул «махновщины». Теперь к ним добавится еще и обстрел генконсульства Польши в Луцке и перекрытие трассы около Львова.

"Для того, чтобы развивать в информационном пространстве любой тезис – его нужно постоянно подкреплять все новыми и новыми фактами. Направления уже понятны – это «махновщина», убийства, взрывы и теракты, которые призваны продемонстрировать нам ту самую пресловутую «деградацию» и полную потерю властью контроля над ситуацией в стране", - считает Бачевский

Он утверждает, что в ближайшее время следует ожидать целой лавины подобных происшествий: кампания по внедрению в наше сознание нового тезиса о «деградации» только началась.

"Если посмотреть на факты объективно, то каждое такое событие вообще никак не влияет на нашу жизнь. Для многомиллионной огромной страны, где каждый день кого-то убивают, где-то что-то взрывается, и кто-то творит беспредел, это – капля в море.

Но в информационном пространстве каждый такой факт разгоняется журналистами и паникующими гражданами и приобретает зловещие формы, вызывает ощущение приближения катастрофы. Даже если это просто дырка от пули в стекле или след от выстрела из гранатомета на стене.

Поэтому все мы должны понимать, что подобные вещи рассчитаны исключительно на информационный эффект и на нашу реакцию. Их задача вызвать у нас волну негатива к власти и ощущение ее полной беспомощности. Нас хотят заставить ненавидеть государство, которое неспособно нас защитить.

Эффективность их стратегии по внедрению нового тезиса в наши головы будет во многом зависеть от нашего умения правильно оценивать ситуацию и от того, насколько мы сумеем погасить свои эмоции и включить холодный разум.

Нужно понимать, что предотвратить все планирующиеся провокации и теракты не способна ни одна спецслужба мира. Наши силовики ежедневно ловят шпионов и диверсантов пачками, но их такое огромное количество и они настолько дешево стоят, что проконтролировать всех невозможно физически.

Значит, будут и взрывы, и убийства, и теракты, и новые примеры «махновщины». И если мы не отнесемся к этому с пониманием природы событий, а вместо этого начнем кричать о «зраде» и недееспособности наших спецслужб и государства в целом, значит спецоперация Кремля удалась, и тезис о «деградации» внедрен в наши головы.

Итак, выбор за нами. Или мы живем стадным инстинктом и вместе с особо чувствительными гражданами начинаем паниковать и разгонять новый тезис о недееспособности власти, или мы относимся к таким событиям, как к рядовому случаю, которых у нас ежедневно – десятки и сотни", - резюмирует политтехнолог.