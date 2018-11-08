Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО

08.11.2018 16:17

Жители Украины начали догадываться, что их обманывают. Причем, обманывают цинично и нахально, с веселым хохотом пуская струю прямо в удивленные глаза. Россказнями о внешнем долге и кредитах МВФ, байками о «рыночных» тарифах и «необходимости» их повышения, сказками о том, что все нуждающиеся будут социально защищены правительством.

Конечно, об этом стоило бы догадаться еще года так три назад, а не наивно верить в скорое «покращення». Уже тогда можно было понять, что заявленные «реформы» являются лишь переделом и «распилом», что подорожания безосновательны, а падения вызваны искусственно. Но, как говорится, лучше это понять поздно, чем так и помереть наивным дурнем в холодной квартире, сжимая в иссохшей руке коммунальную платежку.

Вот только украинцы не всегда правильно понимают, кто именно их дурит и кто виноват в их нарастающем «зубожінні». Например, в Виннице, митинг протеста против повышения тарифов на газ и отопление, от гневных обвинения в адрес правительства плавно перешел к «изобличению» иудеев-хасидов, а потом и вообще всех украинских евреев. Мол, устроили из Неньки новый «каганат»!

Стоит заметить, что на этом митинге собралась не местная ячейка «Свободы» или какой другой националистической партии, а обыкновенные винницкие обыватели, в основном люди среднего и старшего возраста (см. видео). Причем, люди шли на площадь не евреям косточки перетирать, а чисто по вопросу очередного подорожания тарифов, то есть присутствующие были обыкновенными среднестатистическими малоимущими громадянами Винницы. Но они оживленно поддержали антисемитизм ораторов – и никто не высказался против.

То есть в данном случае мы видим яркий пример всплеска антиеврейских настроений в народе. Возможно, лишь в пределах Винницы, где эти страсти вскипают не впервые. Подолье вообще известно как самый антисемитский регион Украины (Колиивщина, петлюровские погромы и т.д.), удивительно, как только Гройсману удавалось избираться там мэром! Но возможно, тенденция имеет большие масштабы. Еврейские организации уже всполошились, ибо прекрасно понимают, что случится, если у «пипла» вдруг сменится образ виноватого во всем врага – и вместо живущих далеко «москалей» и «донбасян» им станут живущие рядом «хабадники».

Конечно, ораторы этого митинга не дружат с логикой. Семья Гройсманов не является ни хасидами, ни тем более членам «Хабад», а что касается Порошенко (если предположить, что он якобы Вальцман), так наш президент вообще крещенный православный – пусть и запутавшийся в патриархатах. Зато почетными прихожанами «Хабад» являются известные олигархи Днепропетровска, Харькова и Одессы, в том числе возглавляющие нынешние оппозиционные партии и тоже выступающие против повышения тарифов. Более того, далеко не все украинские евреи – богатеи, среди них есть и малоимущие, по которым тоже ударило очередное подорожание коммуналки.

Но большинство обывателей не в курсе этих подробностей. А заблуждения, помноженные на отчаяние, рождают экстремизм. К сожалению, в Украине говорят об экстремизме только тогда, когда дело касается потомков Авраама, а вот когда ранее толпы орали «комуняку на гилляку» или «москалив на ножи», то все улыбались этому «патриотизму». Ну что ж, доулыбались! И вину за это за разделяет и власть, которая сама четыре года активно взращивала в украинцах враждебную неприязнь к русскоязычным, к сторонникам СССР, к жителям Донбасса, к Московскому патриархату и т.д. Она запустила этот процесс, но потеряла над ним контроль – и сейчас он оборачивается против неё.

А ведь правительство неоднократно предупреждали, что новые повышения коммунальных тарифов чреваты социально-политическими последствиями, что обнищавший народ нельзя «доить» бесконечно. Но, видимо, в Кабмине рассчитывали, что основная масса украинцев – это дебилы, которые поверят в их сказки, ну а остальные «повоняют и успокоятся». И вот последствия начали проявляться, однако не так, как все ожидали. Как видите, в Виннице социальный протест против политики правительства трансформировался в антисемитизм. А вот на Востоке и Юге Украины он вылился в рост т.н. «бытового сепаратизма».

Что именно имели в виду под этим термином те придурки, которые его придумали, они уже и сами позабыли. Но их детище живет, и теперь «бытовыми сепаратистами» обзывают тех, кто прямо высказывается о том, что в России и даже в ЛНР-ДНР есть много чего лучше и правильнее, чем в Украине. Например, коммунальные услуги и тарифы. Ведь в Луганске и Донецке отопление включили раньше, чем в Украине – а стоит оно в разы дешевле.

Как бы Минстец и СБУ не старались создать в Украине «информационный карантин», блокируя сайты и телеканалы «агрессора», но Интернет – вещь дырявая, а у многих украинцев есть родственники и друзья в России и ОРДИЛО, с которыми они регулярно общаются. Так что у людей есть возможность сравнить жизнь тут и там, пользуясь первоисточниками, а не пропагандистскими статейками.

В Луганске и Донецке предостаточно негатива, но вот их коммунальная система – это однозначный позитив и предмет зависти украинцев. В первую очередь, из-за своей дешевизны. Конечно, в Киеве пытались объяснить это тем, что сепаратисты якобы воруют украинские ресурсы и бесплатно получают российские, но это не так. Причина дешевизны их тарифов в том, что они обоснованы и ограничены своей себестоимостью, без всяких наценок, налогов и «Роттердамских формул».

Мы уже не раз писали, что тарифы на газ в Украине несколько раз искусственно и необоснованно завышали. Газ украинской добычи на выходе из конфорки вашей плиты стоил около 1350 гривен (сейчас около 1700), это с транспортировкой, распределением и услугой облгазов. Чтобы повысить его цену, в 2015 году правительство Яценюка наложило на эту цену более 100% налогов и акцизов, а в 2016 году правительство Гройсмана добавило почти 3,2 тысячи гривен «инвестиций в разработку недр». Нынешнее повышение они вообще ничем не пытались обосновать, стоимость газа подняли «от фонаря»! Таким образом, вместо 1,7 гривен за кубометр отечественного газа, украинцы платили почти 7 гривен, а теперь уже 8,3.

В Луганске газ стоит 2,6 рублей (1,12 гривен) за кубометр при потреблении до 3000 кубов в год, и 4 рубля (1,72 гривен) при потреблении до 6000 кубов в год. То есть его продают населению по реальной стоимости газа украинской добычи (как это было при Януковиче). Загвоздка там одна: газ в Луганск подается, как и прежде, из российской трубы, а прежняя система взаимозачета уже не работает. Раньше, до 2014 года, объемы российского газа, потребленного украинскими коммунальными предприятиями (включая Луганскгаз) компенсировались либо газом украинской добычи, либо взаимозачетами «Нафтогаза» - чтобы все украинцы получали газ по одинаково низкой внутренней цене.

Теперь Киев отказался от этой схемы. Но злокозненные сепаратисты Луганска продолжают продавать луганчанам российский газ не по российской цене, и не по нынешней украинской цене, а по стоимости газа украинской добычи без «наценок» Яценюка и Гройсмана. «Газпром» выставляет счет «Нафтогазу» за свой газ по российской цене (как делал это со времен премьерства Тимошенко), в «Нафтогазе» же теперь заявляют, что не будут оплачивать счет от «агрессора» и компенсировать стоимость газа хитрым сепаратистам. И утверждают, что луганские сепаратисты обкрадывают Украину. Вот и вся суть этого конфликта – а уж кто тут прав, а кто жульничает, решайте сами!

Подобный конфликт между Киевом и Луганском возник из-за разницы тарифов на электроэнергию (54 копейки у сепаратистов и 1,62 в Украине). Самое смешное, что на обе половины разделенной Луганской области электроэнергию поставляет одно облэнерго «ЛЭО», принадлежащее олигарху Григоришину. Точнее, оно является посредником в поставке электроэнергии - как и другие украинские облэнерго. В период с осени 2014 (начало повышение украинских тарифов) по весну 2017 (отключение Луганска от украинской электросети) луганчане платили Григоришину по своим тарифам, из-за чего его ЛЭО недополучило несколько миллиардов гривен.

Сейчас Григоришин активно шантажирует Киев угрозами отключения предприятий и даже городов на украинской половине Луганской области, дабы получить от государства компенсацию за убытки. А что, ведь Ахметов же получил! Вот буквально на днях НКРЭКУ «компенсировала» корпорации ДТЭК 714 миллионов гривен недополученной прибыли, которую та потеряла в Донецке. Как так? А так, что коварные сепаратисты Донецка заставили свои предприятия ДТЭК (ТЭС и облэнерго) высчитывать производимую электроэнергию по реальной стоимости местного угля, а не по «Роттердамской формуле». Поэтому «свет» в Донецке стоит 26,23 копеек (украинских) при потреблении до 150 кВт и 36 копеек при потреблении до 800 кВт.

Но ведь Ахметову невыгодно работать по себестоимости, не для того он затевал эту аферу с «Роттердамской формулой»! И он начал компенсировать свою недополученную прибыль из государственной казны! А ведь, по сути, в данном случае мы видим ничем не обоснованную растрату бюджетных средств, то есть фактическое воровство 714 миллионов! И что, кто-то возмутился, кто-то пожаловался в Генпрокуратуру? Нет! Команда Петра Алексеевича крепко «спелась» со своим бывшими политическими оппонентами. Благодаря содействию Банковой, состояние Ахметова за последний год увеличилось на 74% и составляет уже 12 миллиардов долларов! И это деньги, которые они вытаскивают из карманов украинцев.

А вот еще одна новость: компания «Донбассэнерго», ранее принадлежавшая Александру Януковичу, а теперь Максиму Ефимову (депутат БПП из Краматорска), в этом году увеличила свою прибыль в 26 раз! За счет роста тарифов на тепло в украинской части Донецкой области, за счет «Роттердамской формулы».

Всё это, конечно, информация для тех, кто хочет докопаться до самой сути. Но большинству украинцев достаточно того, что «там» тепло уже включили (и горячую воду тоже), и стоит оно 4-5,5 гривен за квадратный метр (в отопительный сезон), против 35-55 гривен «тут» - а ведь будет еще дороже, раз уж газ подорожал на 23%. Вот это и вызывает у многих наших сограждан приступы «украинофобии» и всплески «бытового сепаратизма».

И ведь речь идет не только об украинской половине Луганской и Донецкой областей - где, по словам украинских же политиков и чиновников, если только уйдут батальоны и бригады, местные жители тут же поднимут триколоры. И вовсе не из желания оказаться в «русском мире», и не из ненависти к Украине, а не в силах больше теперь этот «постмайданный дурдом» и грабительские тарифы. Как говорится, патриотизмом не согреешься и не наешься!

Как власть собирается разруливать эти негативные настроения в канун выборов, уже мало кого волнует – потому что большинству украинцев эта власть не то что надоела, а стала нестерпимой. Сейчас всё более актуальным становится другой вопрос: что будет делать с тарифами новая власть?

Действительно, если новый президент и новый Кабмин продолжат экономическую политику своих «попередников», то последствия этого трудно спрогнозировать. Мы уже имеем совершенно неожиданную реакцию общества. Но пока еще многие украинцы надеются, что после выборов 2019 года жизнь в Украине станет чуточку лучше: может тарифы снизят, а может и доходы вырастут. Если же эта надежда умрет, то украинцы могут броситься в такие крайности, что антисемитские митинги и «бытовой сепаратизм» на их фоне покажутся детскими забавами!

Источник from-ua