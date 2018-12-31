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Стало известно, как собаки определяют плохих людей
Феномен получил вполне внятное научное объяснение.
Способность собак распознавать плохих людей получило вполне научное объяснение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Ученые убеждены, что все дело в адреналине, а также в учащении сердечного ритма. Собаки могут тонко улавливать и ощущать эти факторы, характерные для людей, которые задумали что-то плохое, а также предупреждать об опасности своего хозяина.
"Выглядит невероятно, но это факт - собаки действительно умеют выявлять людей с нехорошими намерениями, и это не какая-то волшебная способность, а результат удивительно мощного обоняния собак, а также их высокой чувствительности в целом", - рассказывают зарубежные исследователи, проверив уникальные способности собак с помощью серии экспериментов.
В рамках одного из исследований ученые проанализировали поведение собак, хозяева которых делали вид, что попали в беду, и, соответственно, обращались за помощью к незнакомцам.
Последние помогали или не помогали владельцам четвероногих товарищей, а потом пытались угостить собак лакомством. Удивительно, но собаки принимали угощение только из рук тех людей, которые помогли их хозяевам.
"Нам удалось доказать, что собаки умеют практически мгновенно считывать истинные намерения незнакомых людей. И это свойство, безусловно, является очень полезным и таким, что заслуживает внимания", - заключают ученые.
Теги: Донбасс, люди, собака
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