Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?

23.01.2019 10:20

У всех нас есть скрытые стороны, которые хотелось бы получше изучить и понять, пишет lifter.

Что если мы скажем, что дата вашего рождения может многое рассказать о вашей личности?

Если вы готовы узнать, что именно - продолжайте читать!

Родившиеся 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 числа – люди типа A1. Поток и вода.

Из всех типов люди А1 имеют самое теплое и прекрасное видение любви. Для них вся их судьба - «любить», и если они этого не делают, они чувствуют себя несчастными и неудовлетворенными.

Они влюбляются много раз в жизни, и всякий раз, когда это происходит в «первый и последний раз», у них часто бурные и интенсивные отношения.

Они дружелюбны и любят жить среди людей, окруженные жизнью, смятением, волнением и эмоциями.

Они как вода... динамичные, полные жизни, проворные, пробирающиеся сквозь камни и людей, и, несмотря на препятствия, они каким-то образом выходят на поверхность.

У них есть способность формировать других, способствуя их внутренней эволюции.

Родившиеся 2, 7, 12, 17, 22, 27 числа – люди типа B2. Огонь и мечты.

У людей B2 большие мечты, ожидания и космические цели, и вся их жизнь строится вокруг реализации их амбиций и тайных желаний.

Они были рождены, чтобы открывать новые горизонты, преобразовывать, сжигать, потреблять! Они врожденные перфекционисты, и когда дело доходит до того, что они хотят, они редко делают полдела.

Люди типа В2 похожи на огонь, спонтанные, замечательные, мощные, творческие, доминирующие, твердо верящие в свои силы, внушающие уважение и восхищение, но также и страх.

Любовь и сентиментальное удовлетворение занимают важное место в жизни людей типа В2, но всегда искать нужного человека – все равно, что искать совершенство.

Любовь – сложное чувство и такие люди могут обнаружить, что они действительно любили, когда эти отношения уже закончатся.

Родившиеся 3, 8, 13, 18, 23, 28 числа – люди типа С3. Воздух и свобода.

Люди типа С3 рождены, чтобы быть свободными, выражать свои чувства, открыто говорить о том, что они думают, путешествовать, как им заблагорассудится, узнавать, испытывать собственные законы, передавать свои знания.

Зачастую их жизненные идеалы не знают конкретного и материального представления. Люди типа C3 также чрезвычайно страстны и импульсивны и могут стать зависимыми от тех, кого они любят, имея тенденцию задыхаться, поглощать их духовно.

Даже несмотря на то, что они умеют овладевать эмоциями и контролировать их, иногда принимаемые ими решения пугают окружающих из-за неизвестности и противоречий, которые они порождают.

Они созданы для того, чтобы чувствовать, видеть, пробовать, наслаждаться самыми прекрасными вещами в этом мире, испытывать высшие ощущения и эмоции.

Родившиеся 4, 9, 14, 19, 24, 29 числа – люди типа D4. Земля и стабильность.

Люди типа D4, как земля, последовательны, жизненны, необходимы для существования других, стабильны, проявляют особый магнетизм, терпимы, проницательны и умны.

Они красивые, спокойные, пацифисты, уравновешенные, с хорошо развитым чувством прекрасного, управляют своими эмоциями и показывают их только тем, с кем они действительно близки.

Они верят в дружбу, в стабильность, но они часто сложные, лишенные спонтанности, принимающие решения с умом и реже с душой.

Их способ любви - верный, устанавливающий длительные отношения с человеком, который приносит им мир и гармонию.

Даже если они будут сильно любить и чувствовать влечение к человеку с противоположной им личностью, они склонны уходить сразу же после первого признака конфликта или недопонимания.

Они не понимают пламени, интенсивной жизни и ведут сбалансированную, гармоничную жизнь.

Родившиеся 5, 10, 15, 20, 25, 30 числа – люди типа E5. Дерево и общение.

Люди типа E5 честны, почти наивны и искренне верят в позитивную сторону каждого человека. Они любимы именно из-за их смелости и искренности.

Но поскольку они многого ждут от других, может быть, слишком многого, они столкнутся с большим количеством разочарований.

Опыт - это то, что может научить их быть более критичными, менее чувствительными. Они не потеряют своей душевной чистоты и, приложив некоторые усилия, смогут сохранить свою необычную личность.

Годы детства - это те, которые будут решающим образом влиять на развитие их личности. Вот почему они увлечены каждой мелочью, которую делают.

Они смотрят на цветы так, как будто бы простым взглядом хотят раскрыть тайну их существования. Их отношения с любимым человеком всегда будут уникальными.

Источник: from-ua.com