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Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году

03.02.2019 15:11
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Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году

В канун Рождества скончалась участница 17 сезона шоу "Битва экстрасенсов" и "боевой маг" Дария Воскобоева. Однако в преддверии новогодних праздников она успела составить и обнародовать прогноз на 2019 год для всех знаков Зодиака, пишет Знай.
Львов ждет любовь и восхищение. В 2019 вы поможете близкому решить потенциальную проблему словом и мудрым советом.
Девам пришло время встряхнуться. Особенно если вы чувствуете, что находитесь в трудном положении. Грядут только положительные перемены в жизни.
Весов ждет приятный сюрприз. Может появиться или неожиданный подарок от дальнего родственника, или возможность, которая поможет максимально реализоваться.
Скорпионы смогут удачно трудоустроиться и получить финансовую выгоду. При этом важно не становиться жадным и отказываться от того, ради чего вы работаете.
Стрельцов может ждать суровая правда. Возможен кризис в здоровье или же конец отношений, которые себя изжили. Однако в итоге это окажется лишь возможностью для чего-то нового.
У Козерогов в 2019 году должно все измениться. Это может быть новый поворот жизненного пути, о котором вы и не подозревали.
Водолеи смогут вдохновлять своим примером окружающих в 2019 году. Станут верными друзьями и спутниками жизни.
Рыбам стоит внимательно и спланированно подходить к путешествиям. Важно в этот период твердо стоять на ногах и не впадать в мечтательность.
Близнецам рекомендуют быть более открытыми к чему-то новому, ваша душа понравится многим.
Ракам настало время готовиться к переменам, им важно выйти из зоны комфорта и перед ними откроются совершенно иные возможности.
Овнов ждет неоднозначный год. Будут как победы, так и неудачи. Важно иметь веру, что все будет хорошо, даже когда очень хочется сдаться.
Тельцы будут планировать новые начинания. Не рискуйте, продумывайте все нюансы и не ныряйте в омут с головой.



Теги: Донбасс, предсказание, маг, знаки Зодиака
 
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