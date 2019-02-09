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Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
09.02.2019 15:03
Появление похмелья на утро после употребления алкоголя не зависит ни от крепости, ни от смешивания напитков.
К такому выводу пришли исследователи, которые провели эксперимент с 90 добровольцами, пишет AJKN.
Всех их разделили на три группы: первые пили вино, а потом пиво, вторые пиво, а потом вино, а третьи пили или то, или то.
"Мы надеялись таким образом помочь людям избежать страданий после долгих ночных посиделок", – пояснил один из ученых.
Результаты опроса показали, что степень похмелья зависит только от степени опьянения, а не от смешивания или очередности напитков. Чем пьянее себя чувствовал человек, тем сильнее ему нездоровилось на следующий день.
Теги: Донбасс, алкоголь, похмелье
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