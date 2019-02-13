"ШоРеально": видеоблогер из Донбасса рассказал о борьбе с фейками и мифами. ВИДЕО

13.02.2019 09:22

Стереотипы и фейки о Донбассе существуют уже достаточно давно, однако разбирать и разоблачать их начали совершенно недавно. При этом, не у всех это выходит удачно. Но никакие провалы не мешают появлению новых интересных проектов, открывающих глаза на другой Донбасс. Один из таких создан луганчанином Александром Дёминым – его независимый Youtube-канал о стереотипах Донбасса и всей остальной Украине продуцирует понятный для современной молодёжи контент и имеет большое количество просмотров. «Трибун» удалось пообщаться с создателем данного проекта и узнать все особенности нелегкой работы разоблачителя фейков.

Расскажите немного для наших читателей о вашем бекграунде.

Я - луганчанин, но уже с 2014 года там не проживаю. До этого работал на региональном телевидении – был каким-то образом связан с журналистикой, пускай и не напрямую - я работал в развлекательном отделе. Навык работы в медийной сфере был, и поэтому позже решил сделать такой канал, который по-своему развенчивал бы мифы. В первом сезоне мы концентрировались на стереотипах, связанных непосредственно с жителями восточной Украины и стереотипах, которые зачастую бывают среди жителей восточной Украины. Сейчас готовится второй сезон, который должен вот-вот стартовать и здесь мы уже не будем привязываться к восточным областям – будет уже по всем территориям, стереотипам, связанным не только с Донбассом.

Что подтолкнуло вас на создание данного проекта?

Мы взяли для Интернета рисковый формат, потому что в сети в основном больше заходят негативные моменты. Мы понимали, что позитивный формат – не самый популярный. Но просто из-за того, что негативного всегда было больше, захотелось просто показать и другую сторону медали, что, может быть, не всё так плохо и есть моменты в нашей стране, за которые можно зацепиться и увидеть положительные изменения. Хотелось показать нашей аудитории, что у них есть такие же возможности отдохнуть и приятно провести время, как и у жителей более развитых стран, при этом тратя не так много денег.

С какими стереотипами сталкивались чаще всего?

Я, когда спрашивал у людей «вы были вообще на востоке Украины, что вы вообще знаете», они зачастую говорили «ну вот мы были в Запорожье» - то есть, для них Запорожская область - это уже восток Украины. Для них весь Восток – это шахты, какие-то промышленные депрессивные города и, когда я говорю, что у нас в Луганской области сельское хозяйство, великолепная природа, пойменные леса Северского Донца, все смотрят на меня с квадратными глазами. Вот это, наверное, одно из самых главных заблуждений.

Больше я слышал заблуждений, связанных с природой, бытом, с людьми – многие стеснялись задавать вопросы. В основном всё заканчивалось на «правда, что у вас одни шахтёры?» - нет, я, например, мало знаю среди своих знакомых шахтёров, есть люди разных профессий. С 2012 – 2013 года и до сих пор основные стереотипы не поменялись.

Сталкивались ли вы с новыми стереотипами?

Это какие-то стереотипы, связанные с военными действиями. Но это не в рамках нашего проекта, мы их не исследовали. Мы брали стереотипы, которые я, например, слышал ещё до 2014 года. Но если брать из личного наблюдения, то это стереотип, что, если ты переселенец из Донбасса, то у тебя всё было плохо и на тебя смотрят с сожалением – хотя я и мои соотечественники пережили этот момент, и это не является щекотливой темой. Большинство стереотипов, с которыми мы сталкивались, очень старые.

Есть ли какие-то стереотипы, которые раздражают больше всего?

Не скажу, что я раздражительно отношусь к стереотипам – меня наоборот это иногда веселит, кажется забавным. При этом мне нравится ломать стереотипы. Но, конечно, прежде всего, раздражает ассоциация с тем, что раз это Донбасс, раз это рабочие районы, то, скорее всего, там много криминалитета, неблагополучные люди – такие ассоциации неприятны. За последние годы я не сталкивался с данным стереотипом, самое обидное – это был 2014 – 2015 год, я переехал в Киев и, когда мне риелторы говорили «мы стараемся не сотрудничать с переселенцами из Донбасса, потому что непонятно что как, всякие гопники, грабят квартиру», - это было действительно обидно, потому что на самом деле среди моих знакомых все переселенцы были идеальными квартирантами. Кроме этого, за последние годы я не сталкивался с явно обидными стереотипами. Сейчас я езжу по Украине, приезжаю в город Стрый Львовской области и, оказывается, там большая луганская и донецкая общины, и уже отношение местных поменялось.

Были ли какие-то стереотипы, в которые вы верили сами?

Я тоже могу сказать, что жил не без определённых стереотипов. Например, когда мы сделали эксперимент – нам нужно было проехать автостопом по западной Украине (мы ехали из Тернополя в Мукачево). Нужно было добраться без денег, но условие было такое, что мы говорим по-русски и будем смотреть реакцию жителей западной Украины, и как они будут подвозить русскоязычных. Я, конечно, понимал, что, в принципе, будут нормально относиться, но всё равно опасался, что русский язык может стать таким вот препятствием. Оказалось – нет, я не наткнулся ни на одного человека, который обратил бы внимание на язык даже не в негативном свете, а просто «о, вы по-русски говорите», ничего такого не было. Все воспринимали абсолютно позитивно, все общались – для меня это было большое удивление.

А были ли такие, которые удалось частично или полностью подтвердить?

Могу сказать, что частично были. Если откуда-то информация вылезла, то откуда-то у неё корни растут. Например, многие думают, что жители Донбасса слушают шансон – мы приехали на Донбасс, находили слушателей. Процент оказался крайне мал, но были несколько заведений, которые до сих пор играют шансон. Вроде бы стереотипы частично подтверждаются, а где-то и нет, потому что это ограничивается не только нашим регионом. Зачастую есть правдивые примеры некоторых стереотипов, но сейчас их становится всё меньше.

А каких стереотипов вы не касались?

С историей мы не всегда сталкивались – мы чуть-чуть касались её, но, наверное, исторические стереотипы мы ещё не трогали в полной мере. В основном мы прошлись по социальным – насколько хорошо жители Донбасса знают украинский язык. Оказалось, что среди молодёжи огромное количество разговаривают на украинском языке, среди людей постарше - таких было меньше. Рассматривали стереотип, насколько вообще опасно находиться на Донбассе, если ты выглядишь экстравагантно, не будет ли проявления агрессии – оказалось, нет, стереотип был абсолютно развенчан. Мы пытались по-своему провоцировать – приходили в разные «генделики», где должны собираться криминальные личности, но не было никаких конфликтов, все люди были позитивными. Исторические стереотипы чуть сложнее исследовать – тут нужно подключать историков, учёных и это не так зрелищно, как этого ожидает публика Youtube.

Сталкивались ли вы в своей работе с какими-либо барьерами?

Барьеры, конечно, есть, и самый основной барьер – это видеокамера. Хотелось бы больше работать со скрытыми камерами, чтобы люди не чувствовали бы за собой какую-то ответственность. Ты получаешь более искренние ответы, более справедливые в те моменты, когда человек не догадывается, что его снимают. Для нас это самая большая сложность, потому что не все эксперименты можно проводить со скрытой камерой. Могу сказать, что там, где нужны большие социологические исследования, большая выборка людей, у нас не всегда получается.

Самый простой вариант стереотипов – это те, которые связаны с природой. Ты приезжаешь на новое место, открываешь что-то для себя и видишь, что в большинстве своём всё выглядит не вполне однозначно. С людьми сложнее.

Те природные объекты, которые вы снимали, были известны вам ранее или вы их открыли вместе с проектом?

Большинство точек, которые мы показывали, мы знали заранее. Я, как луганчанин, любил кататься по области. В своё время многие я видел своими глазами, но многие я не знал, хотя слышал о них. Этот проект был отличной возможностью для нас увидеть то, что было рядом с нами, но мы не находили для этого времени. Например, Соледарские пещеры – сколько я о них не слышал, всё никак не мог попасть, но, благодаря проекту, удалось это увидеть и это было действительно впечатляюще.

Была ли какая-либо разница в стереотипах в границах самого Донбасса – например, между районами?

На самом деле, по Луганской и Донецкой области особенно большой разницы я не заметил – люди находятся в одинаковой ситуации и пользуются теми же источниками информации. Скажем так, большой разницы в их стереотипах я не замечал. Если говорить в общем по Украине, то, в основном, самая большая разница – это жители города и жители сёл. Среди жителей городов я в меньшей степени видел классические стереотипы – они чуть более осведомлены в технологиях и больше общаются с людьми.

Получали ли вы отклики оффлайн, за пределами Интернета?

Да, были, причем не столько через видео, сколько через соцсети – мы выкладываем кусочки, например, в Инстаграмме и многие друзья мне потом писали «о, это крутое место», хотя мне казалось, что это совсем не удивительная вещь про Олешковские пески, но ко мне потом подходили и спрашивали, действительно ли есть такое в нашей стране. Также всех удивляли замки, которые есть на западной Украине – все не могли поверить, что этот замок находится в нашей стране.

Замечаете ли вы до сих пор стереотипы о Донбассе в медиа? Даже те, которые вам удалось разоблачить?

В медиа замечаю меньше, потому что в последнее время не так сильно слежу за ними, а вот в социальных сетях сталкиваюсь. Часто читаю комментарии в интернете под многими роликами и вижу огромное количество скепсиса, когда уже показывается, что есть чем гордиться, а люди не верят и пишут, что всё проплачено – вот с этим часто сталкиваюсь и до сих пор очень обидно. Это мотивирует работать дальше – значит, у нас есть темы.

Считаете ли вы свой проект успешным?

Не скажу, это слишком громкое заявление для канала, который существует меньше года. Но я считаю, что в нём есть перспектива. Зачастую в медийной среде ты понимаешь, что проект интересен, если у него есть какой-то повод и предпосылки. У нас есть такой повод – общий скепсис, недоверие, незнание своей страны и её регионов. Есть потребность, чтобы эту информацию доносить и, судя по отзывам и комментариям, людям действительно интересно. Это радует.

Собираетесь ли вы превращать его в бизнес-проект?

Я пока об этом не задумывался. Конечно, хорошо, когда канал будет очень популярным, раскрученным, но, прежде всего, я ставлю перед собой цель собрать большую аудиторию, а там посмотрим. Некоммерческий характер позволяет нам самим выбирать темы и иметь большую самостоятельность.

Как вы думаете, что должны делать СМИ или, может, государство для преодоления стереотипов?

Думаю, что борьбой со стереотипами должны заниматься многие СМИ, это основная их задача. Если бы они в полной мере концентрировались на этом, то у нас было бы меньше работы – может, и слава Богу, что у нас было бы её меньше. Но, в принципе, я надеюсь, что наш проект мотивирует других сделать что-то подобное, концентрироваться на позитивной информации. Я сравниваю свой опыт за 2013 – 2015 годы – сейчас ты после того, как включаешь телевизор, не боишься впасть в тяжелейшую депрессию. Раньше было иначе – ты включаешь и на тебя выливают, в основном, негатив. Мы должны сами образовывать людей и научить отличать фейки от нефейков, учить делать правильные выводы. Я надеюсь, что, в принципе, и СМИ, и государство будут над этим работать. По –моему, не всё так плохо.

Когда, по вашему мнению, стереотипы окончательно исчезнут?

Тут всё зависит от того, насколько много будет программ, которые будут позволять людям выезжать из своих регионов. Если стараться проводить такие обмены, если мотивировать людей ездить по Украине, то избавиться от этих стереотипов можно очень легко. Я думаю, что, как минимум, поколение миллениалов – пост-миллениалов, которые много читают, любознательны – это будет поколение, на котором закончатся стереотипы. Если в Украине будет развиваться внутренний туризм, избавиться от стереотипов будет возможно меньше, чем за 5 лет. Здесь нужна работа, одно дело – это, что говорят СМИ, а другое дело – то, что человек видит своими глазами. Мы своими программами лишь подталкиваем людей к тому, чтобы они сами ехали и разрушали свои стереотипы.