Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках

29.08.2019 21:00

Одними из первых решений новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука будут кадровые перестановки.

Об этом он заявил, выступая перед народными депутатами на первом сессионном заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа.

Гончарук уточнил, что в ближайшие месяцы будут уволены главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и других неэффективных руководителей ведомств.

"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги – кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвями сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы", – сказал он с трибуны.

Алексей Гончарук обещает провести оценку эффективности работы чиновников.

"Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем – на выход сразу", – сказал он.

Кроме того, Гончарук с трибуны Верховной Рады рассказал о главных экономических задачах своего правительства.

Источник : https://www.segodnya.ua/