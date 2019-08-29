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Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках
Одними из первых решений новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука будут кадровые перестановки.
Об этом он заявил, выступая перед народными депутатами на первом сессионном заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа.
Гончарук уточнил, что в ближайшие месяцы будут уволены главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и других неэффективных руководителей ведомств.
"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги – кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвями сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы", – сказал он с трибуны.
Алексей Гончарук обещает провести оценку эффективности работы чиновников.
"Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем – на выход сразу", – сказал он.
Кроме того, Гончарук с трибуны Верховной Рады рассказал о главных экономических задачах своего правительства.
Источник : https://www.segodnya.ua/
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр
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