Медики рассказали о снижающейся эффективности антибиотиков

27.02.2019 14:01

Использование таких препаратов следует ограничить.



Европейский центр предотвращения болезней и контроля (ECDC) совместно с Европейским агентством по безопасности продовольствия (EFSA) обнародовали доклад: антибиотики для лечения болезней, передающихся между скотом и людьми, теряют эффективность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.



«Доклад, который был обнародован сегодня, должен прозвучать как набат. Он свидетельствует, что мы входим в мир, в котором все больше распространенных инфекций превращаются в трудно излечимые, если их вообще можно излечить.



В то же время амбициозная национальная политика некоторых стран по ограничению использования антибиотиков привела к уменьшению стойкости. Пока этот набат не превратился в оглушительную сирену, мы должны действовать вместе, в каждой стране и во всей сфере медицинского обеспечения здоровья животных и в области охраны окружающей среды, под одним знаменателем общего подхода к здравоохранению», - отметил по этому поводу Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продовольствия Витяиіс Андрюкайтис (Vytenis Andriukaitis).



По выводам европейских ученых, настало время существенно ограничить использование антибиотиков для лечения людей, если есть намерение сохранить дееспособность этих лекарств. Подобные ограничения в использовании антимикробных препаратов в животноводстве доказали, что в этом случае устойчивость бактерий к антибиотикам постепенно снижается.