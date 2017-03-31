Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней

31.03.2017 14:07

Предлагаем ознакомиться с лучшими антибиотиками, которые создала сама природа.

1. Хрен

Корень хрена содержит горчичное масло и энзим. При растирании корня оба вещества объединяются под воздействием кислорода и образуют аллиловое горчичное масло.

Это и есть сильный природный антибиотик, который борется с бактериями полости рта, носа, глотки.

При трахеитах, бронхитах, затяжном кашле: смешать 1ст. л. тертого хрена с 3 ст.л. меда и дать настояться. Ежедневно съедать по 1ч.л. 5 раз в день, масса должна растворяться во рту.

При циститах, уретритах: 1ст.л. тертого хрена залейте 1 стаканом кипятка, накройте на 5 мин. Ежедневно выпивайте 3-4 стакана такого чая.

2. Клюква

Ягода действует по принципу мощного антибиотика и противовирусного вещества, очищая мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов.

Клюква и брусника незаменимы для лечения простуды. Это просто уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. К тому же они обладают мочегонным и противовоспалительным действием.

Приготовление морса: Растереть ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст.л. смеси залить 0,5 литрами теплой воды. Полезный напиток готов!

3. Чеснок

Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей. Он снижает артериальное давление и препятствует развитию тромбов. Чеснок обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, благодаря которым организм очищается от вредных веществ.

В одном зубчике чеснока содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают уровень «плохого» холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер (причина язвы желудка), «выводят» глистов и т.д.

Чесночный ликер от ста болезней.

В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели. Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем процедить и перелить в темную бутылку.

Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день в течении месяца.

Чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских болезней и воспалений. Мягко очищает весь организм от вредных отложений.

4. Базилик

Базилик — отличный природный антибиотик. Благодаря своим дезинфицирующим, бактерицидным свойствам защищает организм от многих инфекций.

Ангина.

Залейте 4 ч. ложки измельченных листьев 250 мл кипящей воды, кипятите 20 мин., остудите, процедите и полощите теплым отваром горло 2-3 раза в день.

Конъюнктивит, воспалении век.

Залейте 2 ст. ложки базилика 500 мл кипятка, настаивайте до остывания, процедите. Делайте примочки на глаза и принимайте внутрь по полстакана до еды 2-3 раза в день.

При головной боли.

Базилик, шалфей и мелиссу смешайте поровну, залейте 1 ч. ложку смеси 200 мл кипятка, настаивайте 20 мин., процедите, добавьте 1 ч.ложку меда, выпейте маленькими глотками. Через 30 мин. все пройдет. Этот настой также успокаивает и избавляет от повышенной тревожности.

5. Голубика

В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления. Голубика действует так же, как антибиотики, блокируя бактерии в мочевых путях, помогая таким образом избежать развития инфекции.