В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными

06.11.2019 11:49

Проект госбюджета-2020 ко 2-му чтению предусматривает увеличение финансирования медицины на 15,4% до 113,3 млрд гривен

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в следующем году будет наращиваться финансирование программы "Доступные лекарства", которая будет увеличена более чем в 3 раза.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, в 2020 году финансирование правительственной программы "Доступные лекарства" вырастет более чем вдвое, в частности всего на лечение сахарного и несахарного диабета и программу "Доступные лекарства" в 2020 году предполагается 3,3 млрд гривен, при этом 210 млн грн - на реимбурсацию препаратов инсулина по субвенции до конца марта 2020 года.

"В 2020 году бюджет государственных закупок лекарств и медизделий должен увеличиться на 3,2 млрд грн. Предполагается 9,77 млрд гривен на закупки. Для сравнения - в 2019 году на закупки было предусмотрено 6,6 млрд гривен. А в предыдущие два года подряд - 2017, 2018 - на закупку лекарственных средств и медицинских изделий выделялось из госбюджета по 5,9 млрд гривен в год", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, государственные закупки лекарств и медицинских изделий осуществляются по 40 направлениям.

Среди программ, по которым осуществляются закупки, - лечение ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, редких орфанных заболеваний, обеспечение мер иммунопрофилактики населения и другое.

Предполагается, что закупки лекарств будут продолжать осуществлять международные организации (Программа развития ООН (ПРООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Crown Agents), а также созданное в 2018 году ГП "Медицинские закупки Украины".

Источник: ukranews.com